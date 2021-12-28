Litecoin (LTC) — одна из самых востребованных альткоинов после Bitcoin. Она стабильно входит в списки криптовалют, которые должны быть в портфеле любого инвестора. Торгуется Litecoin обычно с USD или другой криптой, т. е. проще всего купить монету за доллары. Курс криптопары с долларом можно посмотреть по ссылке: https://cryptex.net/trade/LTCUSD. Разберемся, почему «Лайткоин» так популярна.

Причины любви трейдеров к «Лайткоину»

LTC является криптовалютой, созданной на основе протокола Bitcoin. У блокчейна выше скорость по сравнению с Bitcoin, а также низкие комиссии за транзакции. Благодаря скорости и экономической эффективности, платежный инструмент используется довольно широко. Всего ожидается 84 миллиона «Лайткоинов», это количество будет добыто к 2140-му году.

Особенность LTC в том, что у него значительно больше доступных монет, чем у того же Bitcoin. Последний имеет ограничение в 21 миллион монет, из которых 19 уже находятся в обращении. При этом нужно учитывать, что порядка 20% биткоинов потеряно безвозвратно. В итоге рынок очень сконцентрирован и контролируется в основном несколькими крупными игроками.

У «Лайткоина» же меньше издержки майнинга и больше доступных в будущем монет, что позволяет привлекать майнеров-любителей. Это повышает децентрализацию, ускоряет обмен монет между пользователями, снижает издержки при транзакциях, повышает конфиденциальность.

Дополнительную стабильность валюте придает то, что известен ее основатель. Это Чарли Ли, бывший работник Google. Он постоянно общается с прессой, старается держаться на виду, что повышает доверие публики к его детищу и привлекает опытных инвесторов.

LTC и USD

В целом LTC торгуется в основном с USD или другими криптовалютами, потому что доллар США является одной из самых популярных валют на биржах. Однако ожидаемая слабость доллара ослабляет и общий курс криптопары. Однако при росте «Биткоина» укрепляется и курс LTC к USD, что обеспечивает общую стабильность торгов.

Положительно повлияло на криптопару LTC/USD добавление опционных контрактов на «Лайткоин» криптобиржей Binance и другими крупными биржами. Произошло это в ноябре прошлого года и вызвало всплеск интереса к криптовалюте, который сейчас пошел немного на убыль.

Прогноз курса на ближайшее время

Пока по оценкам опытных трейдеров котировки LTC/USD продолжают движение в рамках снижения. В основном Litecoin сейчас продают, поэтому падение курса — наиболее вероятный вариант развития событий на ближайшее время. Но в целом, как и в случае с другими криптовалютами, падение нестабильно и необязательно будет продолжаться долго.

В целом многие эксперты говорят о том, что сейчас, несмотря на масштабную коррекцию курса, LTC вырос на 8% в 2021-м году. И в теории рост только продолжится, поэтому как инструмент инвестиций для терпеливого трейдера Litecoin подходит хорошо.

Позитивности в прогноз на будущее добавляет еще и то, что LTC все чаще появляется в списке принимаемых валют на различных торговых площадках, в интернет-магазинах. Это значит, что бизнес доверяет этой криптовалюте, признает ее стабильность в целом. Кроме того, команда разработчиков постоянно вносит какие-то улучшения в работу своей сети, чтобы гарантировать надежность и стабильность «Лайткоина».

Если изучить график криптопары LTC/USD, то можно увидеть, что Litecoin переживал и взлеты, и падения. Но это типично для рынка криптовалютных инвестиций, так как крипта — высокорисковый и нестабильный финансовый инструмент. Но в целом позиции «Лайткоина» всегда выравнивались, а сама валюта оставалась ценным цифровым активом, поэтому она вполне подходит для добавления в инвестиционный портфель.