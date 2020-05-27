Учитывая нынешнюю непростую ситуацию, у многих появилась необходимость поиска дополнительного заработка. В качестве альтернативы можно рассмотреть интернет, где есть масса возможностей неплохо зарабатывать. Можно попробовать выкладывать видео на YouTube, и при этом не только заработать, но и прославиться. Владельцы популярных каналов зарабатывают приличные деньги на просмотрах и получают возможность самореализоваться, поэтому стоит попробовать. Купив просмотры ютуб doctorsmm, можно быстрее раскрутить свой канал.

За последние несколько лет популярность заработка в сети резко возросла, потому как многие устали зависит от экономической и политической обстановки, а кто-то просто остался без работы и искал способ получить хоть какой-то доход. Плюс ко всему работа в сети – то свобода и отсутствие графиков, что также прельщает многих пользователей. При желании в интернете можно иногда подрабатывать, или полностью перейти на заработок в сети, сделав его основным. Каждый сам распоряжается временем и ресурсами, потому что возможности неограниченные.

По статистике, за последние пять лет количество фрилансеров, работающих на просторах сети, выросло в несколько раз. Некоторые работают с сфере услуг, другие участвуют в партнёрских программах и устраивают свои тренинги, а кто-то пользуется популярными биржами и зарабатывает на этом. Вариантов заработка очень много, поэтому можно легко выбрать занятие по интересам и своим возможностям. Можно оказывать услуги по продвижению групп и аккаунтов, или помогать с разработкой дизайна, сопровождением проекта, каждый выбирает сам.

Как зарабатывают на YouTube

Зарабатывать на своём канале достаточно просто, нужно найти актуальную для зрителей тему, которая будет им интересна, и снимать качественные видеоролики, чтобы привлекать посетителей. Здесь чем больше просмотров, тем быстрее удастся монетизировать канал и больше зарабатывать. Но для начала нужно пройти регистрацию, оформить канал и выложить первое видео.

Удачный старт зависит от подготовки, поэтому стоит продумать сюжет и посмотреть, что вообще интересно посетителям в данный момент. Немаловажную роль играет и регулярность выкладки видео, чтобы пользователи знали, когда приходить ещё раз, чтобы посмотреть то, что им нужно.

Никакие дорогостоящие камеры и другое оборудование для съёмок видео на YouTube не нужны. Если есть обычный смартфон с хорошей камерой – этого вполне достаточно для съёмки ролика. К тому же, с телефона легко выгружать видео, а в YouTube есть все инструменты для работы с ним, поэтому нет ничего сложного.