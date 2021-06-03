Апартаментные комплексы в Елените: особенности и нюансы покупки

В последнее время современные люди все чаще и чаще стремятся приобретать недвижимость за границей. Поскольку Европа уже давно привлекает наших соотечественников и граждан других государств приемлемыми условиями для постоянного проживания, работы, обучения. К тому же на сегодняшний день можно легко оформить визу и вид на жительство. Как показывает практика, что в большинстве случаев иностранные туристы для покупки недвижимости выбирают Болгарию.

Поскольку данная Балканская страна обладает рядом определенных преимуществ. Это курортная страна с теплым климатом, морем, развитой инфраструктурой. Стоит отметить, что в Болгарии преобладают достаточно доступные цены на жизнь, и на недвижимость в том числе. Вот, например, элитные комплексы в Елените предлагают для продажи как виллы на Черноморском побережье, так и квартиры, апартаменты на берегу моря. Курорт Елените был основан в 1985 году. Изначально на его территории находились только виллы и богатая растительность.

Недвижимость в Елените

А вот за последнее время было построено огромное количество роскошных квартирных комплексов. Если вам необходима квартира в Болгарии, в тихом, уютном месте рекомендуется обратить внимание именно на Елените. Поскольку данный курортный поселок находиться в тихой бухте. Которую создала сама природа из моря и гор. Местность надежно защищена от холодных ветров склонами Старой Планины. Поэтому здесь преобладает мягкий, комфортный климат.

Так же к основным преимуществам Елените можно смело отнести не только живописную природу, а и достаточно развитую инфраструктуру. Благодаря стремительному развитию в городе появляются новые, современные здания, строения. Благодаря этому возможно на любой вкус и финансовые возможности приобрести новую квартиру, так и варианты из старого жилого фонда.

Нюансы удачной покупки

Уже не раз доказано на практике, что покупка недвижимости за границей является сложным процессом. Поэтому без помощи профессионалов просто не обойтись. Для этой цели рекомендуется обращаться в специальные агентства. Которые помогут безопасно пройти следующие этапы процедуры покупки недвижимости в Болгарии:

Ознакомительный тур.

Резервирование квадратных метров.

Внесение депозита.

Подписание резервационного договора.

Нотариальное заверение сделки.

Но это далеко не все этапы сделки. Дальше понадобиться зарегистрировать документы в определенных инстанциях. Чтобы избежать нарушения местных законов в налоговую инспекцию необходимо обратиться в течение двух месяцев.