Турецкий рынок недвижимости показывает устойчивую положительную динамику. Согласно статистике, за 15-летний период иностранные граждане приобрели в Турции более 42 млн. объектов турецкой недвижимости. По прогнозам аналитиков рынка, число продаж будет расти и далее. После кризиса 2016-2017 гг. местное правительство начало активную работу по привлечению иностранных покупателей. Это дало свои результаты и привлекло тысячи инвесторов. Правительство Турции разрабатывает и другие бонусы для иностранцев, поэтому в ближайшем будущем можно рассчитывать на создание ещё более заманчивых условий для покупки жилья в турецкой республике.

Прогнозы аналитиков рынка

Премьер-министр Турции Бинали Йилдырым уверенно заявил, что экономические показатели Турции будут расти ежегодно на 5.5 % вплоть до 2020 года. Известные во всём мире инвестиционные банки отметили рост ВВП Турции в 2019 году.

Ключевым вкладом в стабилизацию турецкой экономики стали стимулирующие правительственные программы, которые продолжают приносить свои плоды и сегодня. По прогнозам крупнейшей инвестиционной компании Goldman Sachs, экономические показатели в последнем квартале 2020 года достигнут 7%.

2018 год ознаменовался в Турции введением ещё нескольких льготных программ для покупателей, не являющихся резидентами республики. К примеру, приобретая недвижимость на сумму от 250 тыс. долларов покупатель автоматически получает турецкое гражданство. Ранее сумма порога равнялась 1 000 000 $. Современные застройщики радуют покупателей различными акциями, скидками, предложениями о беспроцентной рассрочке.

На текущий 2020 г. эксперты дают очень радужные, оптимистичные прогнозы. Положительная динамика цен сохранится: турецкое жильё будет и далее востребовано у иностранцев.

Где купить дешёвое жильё в Турции?

Самые бюджетные объекты недвижимости можно приобрести в 2020 году в пригородах Алании. К примеру, в районе Кыргыджак квартиру-студию с хорошим ремонтом можно купить всего за 26 000 €. Примерно такие же расценки и в самом русскоязычном районе Алании – Махмутларе, а также в округе Демирташ.

По-прежнему очень выгодно приобретать жильё в строящихся комплексах. Обратите внимание на инвестиционные проекты, предлагаемые компанией Status Property (https://statusproperty.ru)в текущем году. Если вы прямо сейчас зайдёте на сайт агентства, то увидите горячие предложения от застройщиков: квартиры 1+1 в Махмутларе и Авсаларе на этапе проекта продаются всего за 31 000 €. И это при том, что застройщик планирует включить в инфраструктуру строящегося жилого комплекса множество дополнительных услуг и возможностей для развлечений (бассейн, детская площадка, зелёный сад и пр.). Сами же квартиры сдаются под ключ, оснащены сантехникой и встроенным кухонным гарнитуром. Более того, покупатель может приобрести апартаменты в рассрочку без накрутки процентов.

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