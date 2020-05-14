Владельцы имущества знают, как важно позаботиться о его безопасности в случае непредвиденного происшествия. Никто из нас не может быть уверен, что собственность не понесет такие увечья как повреждение или потеря.

Поэтому важно заранее предусмотреть возможную ситуацию и выполнить такую процедуру как страхование. Данное мероприятие уже не является чем-то новым. Каждый сознательный человек понимает важность этой сделки. Страхование необходимо для значительного уменьшения финансовых затрат и сведения ущерба к минимальному показателю.

Среди фирм, которые предлагают воспользоваться услугой страхования имущества, стоит выделить компанию Коммеск-Омир. Данная организация осуществляет работу в нескольких городах Казахстана. В каждом городе есть офис, который открыт для посещения клиентами. Главный офис расположен в городе Алматы. Также для удобства и дополнительного комфорта создана интернет страница, которая вмещает всю необходимую информацию о деятельности компании. Узнать о деталях сделки, а также задать интересующие вопросы и получить консультацию от специалистов можно в режиме онлайн (совершенно бесплатно).

Компания Коммеск-Омир предлагает широкий спектр услуг для страхования имущества: залоговое, движимое, личное, арендованное, государственное и другие виды. Специалисты компании помогают разобраться в деталях интересующего типа страхования, предоставляя необходимую помощь.

Почему стоит доверять компании Коммеск-Омир

Доверив страхование имущества компании Коммеск-Омир, каждый клиент может рассчитывать на профессиональное обслуживание и индивидуальный подход. Данная организация осуществляет деятельность уже на протяжении 28 лет. А это лучшее доказательство того, что обращение в Коммеск-Омир для получения страхового полиса – правильное решение.

Основные преимущества компании:

штат из высококвалифицированных сотрудников с многолетним опытом работы;

сотрудничество с крупными и проверенными банковскими организациями;

справедливые выплаты в крупных размерах;

комфортные условия обращения;

предоставление детальных консультаций, помощь на каждом этапе оформления сделки.

Компания Коммеск-Омир располагает обширной базой клиентов, которая стремительно увеличивается с каждым годом. За многочисленные годы деятельности фирма завоевала награды, а также удерживала лидирующие позиции в рейтинге финансовой устойчивости и долгосрочного кредитного рейтинга эмитента.