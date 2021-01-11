Онлайн консультант для сайта — стоит ли устанавливать?

Онлайн консультант на самом деле намного удобнее, в отличии от классических и привычных всем систем связи потребителя с продающим. В частности, среди таких систем предполагается электронная почта, обратный звонок, номера телефонов самой компании, Skype и Viber. Эти способы подразумевают прописывание своей личной информации: номера телефона, логина Skype; Некоторые сайты и вовсе запрашивают авторизацию, чтобы связаться с менеджером сайта. Не все покупатели готовы давать личную информацию о себе, и не все располагают достаточным временем, чтобы ждать ответ на свой вопрос.

Вот здесь-то и выступает онлайн консультант для сайта, как лучший вариант для решения всех проблем. Здесь можно общаться анонимно, где лишь при непосредственном заказе нужно будет давать свои данные. Ответы на интересующие вопросы формируются быстро, общение происходит в режиме переписки, что для многих удобно.

Онлайн консультанты прекрасно работают и с мобильными приложениями, а в эру смартфонов – это очень удобно, выгодно и быстро. У каждого второго человека есть смартфон, в котором он проводит массу времени, поэтому многие покупки и совершаются через мобильное устройство. Важно помнить, что не все ПО онлайн помощника могут работать с мобильной версией, поэтому важно учитывать данный факт перед выбором нужной программы.

Онлайн помощник дает гораздо больше информации по интересующему товару клиенту, чем он бы сам нашел в поисковой системе. Поэтому для потребителя весьма важно получить качественную и точную информацию по интересующему товару, чтобы сделать правильный выбор, а не искать информацию самостоятельно, где легко ошибиться.

Онлайн помощник может общаться в сайте продолжительное время, не требуя от клиента четких и быстрых ответов, как при общении по телефону. Тем более программное обеспечение позволяет одновременно осуществлять переписку с двумя и более клиентами, что оптимизирует процесс. Вся переписка будет сохранятся длительное время, поэтому позже будет возможность проанализировать текущие ошибки, вывести для себя качественную и действующую схему общения и в будущем произвести на клиента большее впечатление.

Виртуальный помощник достаточно быстро повышает конверсию сайта, дает возможность людям более подробно разобраться в своем вопросе, а значит сделать правильный выбор при покупке товара или услуги. Все это дарит доверие потребителя сайту и существенный прирост клиентской базы.