Оформление грузов на таможне может застать предпринимателя и перевозчика врасплох. Все дело в бумажной волоките, а также большом количестве дополнительных процедур. Последствиями этого может стать задержка груза, а также порча перевозимой продукции.

Как работают таможенные брокеры?

Компания brokbud.com работает на рынке уже не первый год. Это команда профессионалов, которая знает, как оформлять разные типы грузов и что делать для того, чтобы избежать задержек.

BrokBud действует по налаженной схеме, а поэтому клиент получает следующее:

Штат профессионалов. Каждому заказчику назначается отдельный менеджер. Этот специалист курирует назначенный проект. На самом деле с каждым заказом работает сразу несколько профессионалов, каждый из которых выполняет свою задачу.

Доработка документов. Многие обращаются к брокерам с уже частично готовой документацией. На этом этапе нужно проверить правильность оформления бумаг. Ошибки, допущенные при составлении, как раз и оказываются основной причиной задержек.

Экономия времени. Сотрудник компании сам съездит и получит выпуск декларации. Все, что нужно сделать заказчику, это вести online переписку или по телефонному разговору следить за ходом выполнения работы. Самому клиенту документы может доставить курьер, что делается в кратчайшие сроки.

Оформление разрешительных документов. С получением лицензии у многих компаний возникает куча проблем. Даже если соискатель соответствует всем заявленным критериям, инстанция может дать отказ. Таможенный брокер поможет исключить форс-мажорные ситуации и не потерять деньги.

Тесное партнерство. Нужно понимать, что опытный брокер – это посредник, который имеет хорошие отношения с таможней. Именно поэтому с подготовкой заказов не возникает лишних проблем, а самому заказчику не придется вести длительные переговоры.

Есть ли у такого сотрудничества минусы?

Первый и очевидный недостаток – это затраты. Однако на этот вопрос нужно взглянуть с двух сторон. Заказчик платит деньги, но взамен получает гарантии, а главное – экономит время. Если речь идет о срочной доставке грузов, такое партнерство становится приоритетным.

Второй минус – это некомпетентность самого брокера. В этом случае главное – выбрать подходящую компанию, у которой есть репутация и авторитет. Бренд соответствует всем необходимым критериям, а подтвердить это брокер может многочисленным портфолио с успешно реализованными проектами.