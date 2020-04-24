Зачем нужны ICO и IEO

Цель Initial Coin Offering (ICO) — собрать средства для воплощения какой-то идеи в жизнь. Для запуска достаточно зарегистрировать компанию, рассказать о продукте и убедить потенциальных инвесторов купить токены на сайте стартапа или через внешние платформы. (Полный обзор что такое IEO читайте здесь).

Никаких проверок команда не проходит, что давало простор для деятельности злоумышленников. По информации с сайта TokenData, в 2018 году количество недобросовестных ICO-проектов перевалило за отметку в 90%! Подобная ситуация серьезно подорвала доверие инвесторов, сделав малопривлекательным покупку монет небольших стартапов.

Поиск альтернативной системы привел к появлению Initial Exchange Offerings (IEO). Цель та же — привлечение средств, но теперь этот процесс контролирует криптовалютная биржа. Торговая площадка проверяет стартап и сама запускает цикл мероприятий по продаже токенов, что значительно повышает доверие к команде нового продукта. Появление такого гаранта стало закономерным итогом развития краудфандинга.

В чем разница между ICO и IEO

Главное отличие в появлении посредника.

Команда IEO-проекта выбирает, где хотела бы размещаться. Представители биржи запускают полномасштабную проверку — Due Diligence. Проводится всесторонний аудит финансово-юридического состояния компании. Если все в порядке, стороны заключают договор, в котором:

закрепляют даты старта и завершения продаж;

устанавливают предел покупки монет для одного инвестора;

назначают цену;

договариваются о минимальной (soft cap) и максимальной (hard cap) сумме собранных средств, а также о последовательности действий после их достижения;

фиксируют цену услуг торговой площадки и процент от продаж;

определяют процедуру лотереи.

Повысилась доступность информации и безопасность.

Стартапы при выходе на ICO могут не раскрывать данные о собственниках, сотрудниках или предприятии в целом.

Во время процедуры Due Diligence, которую должны пройти все IEO-проекты, проверяющие смотрят, зарегистрирована ли компания, кто владелец, насколько сильная команда, в порядке ли уставные документы. Оценивается жизнеспособность и востребованность проекта, возможные риски, значимость для пользователей и другие параметры. До торгов доходят только достойные проекты, за которые биржа готова поручиться своей репутацией. Проверки значительно усложняет использование мошеннических схем.

Инвесторы также обязаны пройти верификацию личности (KYC — Know Your Customer).

Изменилась процедура сбора и распределения средств.

Если ICO-команды на первых этапах накапливали актив через собственный сайт и распоряжались им самостоятельно, то предприятия, выбравшие IEO, лишены такого права.

Инвестор приобретает монеты стартапа, пополняя счет компании на площадке посредника. При этом пользоваться напрямую уже собранными средствами команда проекта не может. Она обращается к посреднику для получения доли от собранных средств. Транш выделяется под конкретные цели: запуск рекламной кампании, развертывание проекта и т. д. Если поставленная задача не выполнена, посредник возвращает оставшиеся деньги инвесторам.

Стал другим порядок приобретения токенов.

Обычно ICO проводится в 3 этапа:

Private Sale — монеты можно купить со скидкой в 50% и более, допускаются только крупные инвесторы. 2.Pre-Sale — скидка составляет 30–50%, в торгах могут участвовать крупные и аккредитованные инвесторы. 3.Main Sale — скидка около 30% и уменьшается по мере приближения финальной даты продаж.

Чтобы приобрести монеты одними из первых и с максимальной скидкой, покупатели завышали комиссии (gas). Такое соперничество между участниками торгов метко назвали «газовыми» войнами.

При появлении IEO желающие могли скупать монеты со старта, из-за чего миллионные токенсейлы завершались за считаные секунды. Новая система подвергалась критике со стороны тех, кто не успевал поучаствовать в торгах. Проблема конкуренции встала еще острее. Чтобы выйти из затруднительного положения, владельцы бирж запустили лотерею, победители которой получали преимущество при покупке токенов.

Впервые такую систему применили на платформе Binance Launchpad весной 2019 года. Количество билетов варьировалось от 1 до 5 и зависело от остатка средств на личном депозите в течение трех недель до лотереи. При этом не обязательно тратить все попытки.

Пользователи, на чьих счетах было меньше 100 BNB (внутренняя валюта биржи), в лотерее не участвовали.

Количество победителей для каждого проекта объявлялось заранее, а выигравшие билеты обменивались на токены автоматически.

Чем хороши IEO для инвесторов

Это удобно и несложно. Вложения в IEO не отличается от простой покупки криптовалюты: нужно верифицировать свой профиль на бирже-посреднике и пополнить счет. Не требуется повторного подтверждения данных для каждого проекта отдельно. Это безопасно. Процедура финансово-юридической проверки значительно усложняет запуск скам-проектов. Если посредник допустит к торгам мошенников, то пострадает его репутация. Тогда и инвесторам, и перспективным стартапам придется искать другие, более надежные площадки. Доступно участие в торгах со старта токенсейла по принципу first-come-first-served. Однако все чаще применяется система лотереи, и право купить первым получает тот, кто выиграл. Приобретенные монеты можно продать почти сразу после токенсейла, что даст быстрый возврат инвестиций.

Почему IEO предпочтительно для стартапов

Участники торгов охотнее раскупают монеты. Появление посредника сильно упрощает участие, а также повышает доверие. Благодаря чему большинство IEO завершаются в течение одного дня, а в некоторых случаях за пару секунд. ICO-проектам для аналогичных результатов требовалось от нескольких месяцев до года. (картинка) Валюта стартапа быстрее попадает в листинг. При ICO выход на биржу занимал месяцы, а при IEO — от дня до недели. Пройдя проверку у посредника, команды сразу выходят на площадку с готовой базой потенциальных инвесторов, что значительно экономит силы на привлечение и маркетинговый бюджет.

Какой профит от IEO получает биржа

Появляется больше источников доходов: плата за размещение проекта, комиссия за транзакции. Увеличивается спрос на собственную валюту площадки, например, предлагая за них лотерейные билеты. Стороны заинтересованы во взаимном маркетинговом продвижении. Рекламная кампания, направленная на популяризацию проекта, приводит на биржу новых инвесторов, увеличивает количество упоминаний в профильных СМИ и способствует росту популярности платформы. Успешные IEO повышают доверие к площадке. Биржа получает эксклюзивные монеты, которые больше нигде не продаются.

Основные проблемы и потенциальные опасности IEO

Самые привлекательные и перспективные проекты завершали миллионные токенсейлы за секунды. При таких темпах неизбежны технические сложности: пользователи не успевали поучаствовать в торгах, не могли совершить покупку или им не приходили купленные монеты. Такие затруднения легко решались, например, изменением условий торгов.

Куда больше внимания требует вопрос возврата инвестиций. Участие в блокчейн-проекте по-прежнему остается рискованным предприятием. Биржи качественно справляются с администрированием IEO, но даже самый ответственный посредник не даст покупателям гарантию прибыли.

На текущий момент среди IEO-проектов скама не выявлено: торговые площадки делают все от них зависящее, чтобы не пустить к себе сомнительные стартапы. Однако сложно полностью исключить появление мошенников. При хорошей подготовке можно обойти проверки даже на рынке ценных бумаг, а ведь требования там намного строже.

Постоянно совершенствуются старые, прекрасно работающие, и изобретаются новые механизмы незаконного обогащения. Достаточно вспомнить о технологии Pump&Dump. Участники процесса сначала «накачивают» активы, что приводит к быстрому росту котировок, затем резко «сбрасывают» накопленное. Такой сценарий применим для рынка криптовалюты. Даже выявлены сообщества, где пользователи координировали действия для реализации подобных схем.

Чтобы защитить себя от скама и увеличить шанс на получение прибыли, инвесторы ищут проверенные биржи, у которых самая лучшая репутация и много проведенных токенсейлов. Стартапы, в свою очередь, идут туда, где самая большая пользовательская база. Через несколько лет останется только 3–5 крупнейших торговых площадок, то есть произойдет централизация рынка. Это приведет к еще одной проблеме: блокчейн биржи смогут диктовать свои условия. Подобное можно наблюдать, например, при работе центробанка.

И наконец, любые торговые платформы привлекательны для хакеров. Как бы ни были талантливы разработчики бирж, рано или поздно найдется способ обойти их защиту. В 2018 году инвесторы потеряли миллионы долларов из-за взлома бирж BitGrail и Coincheck.

У IEO есть недостатки — с этим сложно спорить. Но на текущий момент запуск подобной инвестиционной схемы — лучшее решение для всех участников процесса. Она относительно безопасна, достаточно выгодна и перспективна.

По данным информационного крипто-портала: EX4.ru специально для bikyamasr.com.

Автор: Дмитрий Шустов