Кредитная история – один из факторов, на основе которого банк принимает решение, выдавать или нет кредит заемщику. Но что именно проверяет кредитная организация? Можно ли заранее подготовить и улучшить свою КИ? Разбираемся, как банки проверяют кредитную историю заемщика.

Как банки узнают кредитную историю клиента

Банк не может проверять кредитную историю клиента без его согласия. Поэтому заемщик обязательно должен дать банку согласие на запрос КИ. Оно может быть выражено в письменном виде, либо – подтверждено кодом из смс.

И только после получения согласия банк делает запрос в бюро кредитных историй, например, в Кредистория.

При этом такое согласие может быть отозвано в любой момент по желанию клиента.

Как банк проверяет КИ

Банк анализирует данные кредитной истории комплексно. Он не ограничивается просто проверкой кредитного рейтинга, а детально изучает финансовое досье заемщика.

Особое внимание банк обращает на следующие моменты.

Сведения о заемщике. Если заемщик имеет статус банкрота, ограниченно дееспособного или недееспособного по решению суда, это повод отказать в кредитовании.

Также банк может учесть статус индивидуального предпринимателя у заемщика. К такому клиенту кредитная организация отнесется более внимательно, задаст вопросы о бизнесе, его успешности и так далее.

Кредитный рейтинг. Это ключевой показатель. Его исчисляют в баллах, от 1 до 999 баллов. Баллы начисляют по многим параметрам. Основной – отсутствие просрочек. Если все обязательства по кредитам выполнялись в срок, кредитный рейтинг будет высоким.

Еще один момент, который может негативно повлиять на количество баллов – это частые заявки на кредит. Если заемщик часто обращается в банки или микрофинансовые организации, его кредитный рейтинг будет не очень высоким.

Кредитный рейтинг учитывает не только обычные кредиты, но и другие кредитные продукты, в том числе кредитную карту, рассрочку и даже микрозаймы. По той же рассрочке очень важно регулярно и вовремя вносить платежи. Даже с учетом того, что базово она не предполагает переплату, она все равно считается кредитом.

Важно, чтобы заемщик не имел признаков неисполненных обязательств. Для этого необходимо, чтобы он не пропускал платежи дважды подряд в течение четырех месяцев.

Долги. В кредитную историю попадает информация о судебных разбирательствах, по которым должник проиграл. Это могут быть задолженности по ЖКХ, алиментам и другим обязательствам.

Наличие судебных решений и исполнительных производств в КИ заемщика – это негативный сигнал для банка. Если эти задолженности не будут погашены, банк вряд ли выдаст деньги такому заемщику.

На что еще обращает внимание банк

Банк обращает внимание не только на кредитную историю, но и на другие показатели. Они тоже влияют на принятие итогового решения:

Уровень дохода. Важно, чтобы заемщик достаточно зарабатывал. А в идеале, чтобы он долго проработал на текущем месте работы, и оно было официальным.

Людям с неофициальным непостоянным доходом рассчитывать на получение займа проблематично. Хотя есть и приятные исключения: некоторые банки охотно дают деньги в долг самозанятым и ИП.

Предельная долговая нагрузка. Долги не должны превышать зарплату. Более того, дополнительные деньги в размере прожиточного минимума должны оставаться у человека сверх кредитов. Иначе он попросту не сможет нормально существовать.

Банки учитывают вопрос предельной долговой нагрузки при принятии решения о кредите.

Обеспечение. Банки предлагают заемщикам залог, чтобы повысить шансы на кредит и улучшить их условия: получить большую сумму на более длительный срок под более низкий процент.

Залог работает так: если заемщик перестает платить, банк продает предмет залога, забирает сумму задолженности, а оставшуюся часть денег от реализованного имущества отдает заемщику.

Залогом может быть также движимое имущество, в том числе автомобиль. Физически его не забирают, но банк оставляет у себя ПТС.

Помимо залога можно использовать поручительство. Это когда есть человек, который будет платить, если заемщик не сможет.

Возраст заемщика. Если заемщик предпенсионного возраста, ему менее охотно выдают заем. Дело в том, что вскоре он может выйти на пенсию, а значит – его доходы существенно упадут.

То же самое касается и молодых людей, которые только начали работать.

Важно беречь кредитную историю, но не менее важно и иметь достаточный доход, либо предложить банку обеспечение в виде залога или поручительства. Так шансы на получение кредита значительно возрастут.