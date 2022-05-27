Компания под названием HOCK Training присутствует на рынке образования с далекого двухтысячного года. С тех пор и до сегодняшнего дня высокое качество предоставляемых клиентам образовательных услуг является визитной карточкой организации. Сотрудники обладают высокой квалификацией и богатым опытом работы на ниве повышения профессионального уровня. Они прикладывают максимально возможные для них усилия для того, чтобы окончившие курсы МСФО люди становились настоящими специалистами в охватываемых обучением дисциплинах.

Чему научат в HOCK Training?

Организация способна предоставить услуги по образованию, затрагивающему более чем семь различных областей. Специализируется компания на курсах повышения квалификации для тех, кому для успешной работы требуется научиться:

вести независимую аналитику финансового положения организаций;

заниматься постоянным сопровождением компаний-клиентов;

простраивать дорожную карту, позволяющую компании достичь наибольшег уровня эффективности;

не забывать про строгий учет всех возможных рисков, возникающих в процессе ведения бизнеса;

учитывать набранный мировым деловым сообществом опыт и применять полученные бизнесменами разных стран сведения, чтобы пользующаяся услугами профессионала компания была способна при его помощи достичь отличных итоговых показателей своей деятельности.

Занятия могут проводиться как в режиме личного присутствия на курсах, так и удаленно. Компания применяет в построении своей работы с учащимися прогрессивные IT-решения, позволяющие эффективно достигать необходимых результатов учебной деятельности. Система обучения на дистанции под названием MyWeb поможет каждому курсанту приобрести положенные знания в нужный срок безо всякой излишней нагрузки. Около тысячи слушателей каждый год успешно заканчивают обучаться на курсах, проводимых компанией; более половины от этого числа учащихся занимаются в онлайн-режиме.

Чем еще поможет HOCK Training?

Компания обладает возможностями для проведения комплексных подготовительных мероприятий, обязательных перед сдачей международных квалификационных экзаменов. В штате организации находится совет экспертов, подвизающихся в таких сферах, как:

бизнес-менеджмент;

внутренний аудит;

управленческий учет;

МСФО.

HOCK Training обладает всеми необходимыми аккредитациями и лицензиями. Слушателям программ по окончании обучения выдаются сертификаты, подтверждающие прохождение образовательной программы, и удостоверения, служащие веским доказательством реального повышения квалификационного уровня.