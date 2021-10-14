Особенности беспроцентного займа

Онлайн кредитования с каждым месяцем стремительно набирает популярности, что обусловлено максимально лояльными требованиями для новых и постоянных заемщиков. Чтобы получить кредит онлайн не требуется тратить время на изнурительные походы в банки и доказывать собственную платежеспособность.

Почему онлайн кредит популярен

Высокая популярность онлайн займов напрямую связана с возможностью получения средств в максимально сжатые сроки. В качестве дополнительных преимуществ принято выделять:

минимальные требования к заемщикам;

возможность продления срока действия договора о кредитовании;

круглосуточная служба поддержки.

В случае необходимости всегда можно обратиться за помощью в службу поддержки. В результате каждый заемщик получает исчерпывающую информацию по всем интересующим вопросам.

Требования

Микрофинансовые компании выдвигают минимальные требования к потенциальным заемщикам. К основным из них принято относить:

наличие совершеннолетнего возраста;

постоянное место проживания;

наличие паспорта и ИНН.

Необходимо понимать, что наличие непогашенных кредитов в других МФО либо отсутствие официального трудоустройства не является главной причиной получения отказа. Вероятность одобрения превышает 95%, что позволяет с уверенностью говорить о целесообразности обращения.

Порядок оформления

Чтобы оформить онлайн кредит под 0%, требуется соблюдать следующую последовательность действий:

Изначально выполняется переход на официальный сайт кредитной организации. На следующем этапе нажимается клавиша регистрации личного кабинета. Во вновь открывшейся форме указываются исключительно персональные данные о клиенте. Привязывается персональная банковская карта для перечисления кредитных средств. Указывается требуется размер и предельно допустимый срок действия договора о кредитовании. Подтверждение заявки нажатием на одноименную клавишу.

Специализированное программное обеспечение в автоматическом режиме осуществляет проверку указанных в данных и в случае отсутствия ошибок формирует договор для последующего подписания. Время ожидания, вне зависимости от времени формирования запроса, не превышает 10 минут. Многочисленные отзывы клиентов являются этому подтверждением. Главное соблюдать соглашения, чтобы избежать начисления штрафов и пени.