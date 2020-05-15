Для успешной деятельности трейдера важно выбрать хорошую и надежную платформу для совершения операций, сулящих солидную прибыль в случае умелого обращения с собственными финансами в торговле ценными акциями. Занимаясь торговлей ценными бумагами на фондовых биржах США, брокер может иметь ошеломляющие заработки.

Особенности выбора торговой платформы и услуг брокера

Конечно, опытным трейдерам легче разбираться в процессе торговли ценными акциями, но и новички могут достаточно быстро вникнуть в процесс. При выборе платформы важно быть предельно осторожным. Основной нюанс – использование надежных и проверенных брокеров, а также хороших вариантов программного обеспечения..

Для трейдера без опыта важно подобрать для себя брокера и программное обеспечение с учетом следующих факторов:

— Надежность платформы и брокера.

— Функциональность платформы – отслеживание котировок, отправление ордера, а также отслеживание уже совершенных трейдером сделок, своих позиций.

— Свободный доступ к бирже. Хорошая платформа позволяет трейдеру сразу отправлять заявки на выбранную биржевую площадку. Отсутствие посредников и серверов (промежуточных этапов проверок) позволяют трейдерам свести к минимуму задержки, а также получать более точную информацию о купле-продаже акций и ценных бумаг.

При выборе брокера стоит придерживаться принципа – наличие лицензии, а также возможность предоставления хорошего торгового терминала. Хороший и честный брокер с комиссией от 30 центов до 3-х долларов США за сделку предлагает платное ПО – торговый терминал. Если трейдеру предлагается ПО бесплатно, стоит подумать о недобросовестности брокера либо таких подводных камней, как скрытые платежи.

Качественная платформа для торговли работает стабильно и достаточно быстро https://sdg-trade.com/kak-stat-klientom/top-3-platformy-dlya-torgovli-na-fondovom-rynke. Она позволяет легко настраивать платформу под себя, подключать дополнительные модули для обеспечения автоматизации процесса торговли.

Американские фондовые биржи: платформы для выгодной торговли

Хорошее и надежное ПО для торговли трейдера простое, функциональное и быстрое, предоставляет прямой доступ к крупнейшим фондовым биржам США.

Торговая платформа Fusion предназначается для трейдера среднего уровня, который ведет свою деятельность в середине дня. Она полюбилась трейдерам благодаря непривередливости к техническим особенностям ПК, скорости интернета, простоты управления, стоимости. В торговом терминале Fusion наибольший шорт-лист, есть функция «торговля корзинами», удобные фильтры, гибкая настройка, полный Level 2.

IB Trader Workstation . Данный терминал для трейдера занимает лидирующий позиции в популярности. Платформа позволяет пользователям, используя единый счет, заниматься торговлей следующих объектов:

— опционы,

— фьючерсы,

— облигации,

— акции.

TOS (Thinkorswim) дает возможность трейдеру проводить функционал для анализа графиков, а также отбора акций.