Преимущества покупки нового вендингового оборудования

Вендинговый бизнес – один из самых простых, но при этом рентабельных видов. Для запуска своего дела вам не придется оформлять большое количество документов, тратить значительные суммы, подбирать персонал и платить ему зарплату. Также вы будете крайне редко встречаться с чиновниками и проверяющими органами, поскольку данный вид бизнеса их интересует мало. При этом он является одним из самых удачных решений для начала своего дела с минимальными начальными вложениями.

Чтобы заняться вендингом, вам в первую очередь необходимо ознакомиться с различными моделями кофематов, которые предлагаются рынком. Сегодня в Украине представлен достаточный ассортимент различных агрегатов, начиная от самых простых и дешевых, заканчивая более дорогими и многофункциональными. Однако одно правило едино для всех: купить новый кофейный автомат с гарантией качества возможно лишь у надежной компании, которую вы найдете, перейдя по этой ссылке.

Какое направление выбрать?

На рынке торгового оборудования можно найти самые разные автоматы. Одни продают напитки, другие товар поштучно, третьи принимают оплату за мобильную связь и прочие услуги. Однако согласно данным статистики, самыми рентабельными, распространенными и пользующимися повышенным спросом в Украине являются кофематы – торговые кофейные машины, которые готовят кофе и иные напитки на его основе.

Для этих агрегатов легче всего найти место, а арендная ставка под них обычно невысока, поскольку арендодатель и сам заинтересован в установке. Тем, кто только начинает свое дело, профессионалы рекомендуют установить именно кофейный автомат – он будет приносить стабильную прибыль в любое время года.

Преимущества нового кофейного оборудования

Если вы желаете качественно обслуживать своих клиентов, то покупка нового кофейного автомата принесет для вашего малого бизнеса много пользы. Это актуально как для новичка, так и для опытного вендора.

Во-первых, новый агрегат привлекателен внешне. К яркому и чистому аппарату покупатели подходят охотнее, а это значит, что доход от него будет выше. При этом производственные и технологические тенденции постоянно меняются, и если вы пользуетесь кофейным автоматом 10- или 15-летней давности, они могут показаться современному покупателю слишком старомодными.

Во-вторых, использовавшееся ранее кофейное оборудование, даже если оно находится в удовлетворительном состоянии, представляет некоторые риски. Оно чаще ломается, следовательно, требует замены запчастей и ремонта, обычно дорогостоящего. Кроме этого, нередки сбои в работе такого кофемата. Например, он может принять деньги, но не выдать напиток. Даже если это случается изредка, дурная слава отпугнет от вашей точки покупателей.

В-третьих, приобретая новый кофейный аппарат, вы можете быть уверены в его работоспособности, поскольку производители всегда несут ответственность за оборудование, выходящее под их именем. Любая техника перед выпуском в продажу тщательно проверяется и тестируется.

Еще один важный момент – гарантия и сервисное обслуживание кофейной техники. На протяжении всего гарантийного срока вы можете не беспокоиться о ремонте, поскольку все обязанности по нему берет на себя производитель либо продавец.

В заключение

Розничная продажа горячих напитков приносит хорошую, стабильную прибыль. Современные кофейные автоматы нравятся покупателям, поскольку позволяют оперативно и без проблем купить ароматный, свежий, вкусный кофе. Простота организации дела, сравнительно невысокая стоимость вхождения на рынок, большое количество свободных ниш играет на руку даже начинающим вендорам. При этом приобретение нового торгового кофейного оборудования гарантирует получение хорошего дохода, долгую и бесперебойную работу автомата, сервисное сопровождение и стабильный приток клиентов.