Техника Rational – техника с характером

Компания Rational представляет собой тандем качества и надежности. Немецкая фирма изготавливает целый ряд техники для кухонь: плиты, духовые шкафы и пароконвектоматы. Представители последней категории, зачастую, встречаются только на профессиональных кухнях по всему миру. Что делает пароконвектоматы такими популярными, в чем их особенности и почему стоит купить пароконвектомат rational?

Разновидности моделей

Все модели пароконвектоматов Rational имеют несколько основных режимов готовки пищи:

горячим паром – пар подается в рабочую камеру под небольшим давлением, что позволяет приготовить блюдо с сохранением в нем сочности и вкусовых характеристик;

нагревом воздуха – для жаровой готовки продуктов используются несколько тэнов и вентиляторов, которые обдувают продукты с трех сторон; таким образом блюда приготавливаются быстрее;

комбинированный режим – включает в себя использование как пара, так и горячего воздуха; применяя такой режим, повара могут достигать хорошей прожарки снаружи, при этом сохраняя сочность блюда.

Зачастую, профессиональные модели пароконвектоматов сочетают несколько режимов готовки пищи. Некоторые варианты техники имеют только один режим, но множество настроек и температурных таймеров.

Объем внутренней камеры

Характеристики пароконвектомата включают в себя объем внутренней камеры. В зависимости от модели техники, внутрь камеры можно разместить от 6 до 20 гастроемкостей. Благодаря реечным направляющим, металлические решетки можно переставлять на разные уровни. Так получится комбинировать установку нескольких блюд или заготовок. Большой объем поможет готовить большие заказы одновременно, что сэкономит время и силы поваров.

Рабочие возможности

Пароконвектоматы компании Rational имеют в своей конструкции несколько типов управления: электромеханический и электронный. Первый вариант более прост в работе и подходит для начинающих поваров. Он сочетает в себе работу электронной системы датчиков и реле, а также механические рычаги и заслонки. Благодаря раздельному типу управления, настроить работу пароконвектомата можно быстрее и проще.

Более современные модели имеют электронную систему управления и вынесенную на корпус сенсорную панель. С ее помощью можно регулировать характеристики работы пароконвектомата. Более точные настройки необходимы для приготовления сложных блюд и кулинарных шедевров.