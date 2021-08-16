Маршевая лестница Gradius для частного дома

Маршевые лестницы в дом Gradius являются одним из самых популярных решений для частных домов. Среди их плюсов – простота конструкции и комфортный подъем и спуск. Пользоваться такими лестницами очень удобно, поэтому они хорошо подойдут для домов, в которых живут дети или пожилые люди. Среди минусов маршевых конструкций обычно называют их сравнительно большие габариты. Действительно, для размещения такой лестницы потребуется больше свободного пространства, чем, например, для винтовой. Однако в большинстве случаев площадь частных домов позволяет установить маршевую лестницу.

Один марш обычно содержит до 16 ступенек, поэтому одномаршевые конструкции чаще всего можно увидеть в небольших дачных домах. В обычных коттеджах чаще используют поворотные лестницы с двумя маршами. Различают Г-образные и П-образные варианты, каждый из которых обладает рядом особенностей.

Г-образная лестница состоит из двух маршей, расположенных вдоль стен и соединенных под углом в 90 градусов. Между элементами можно расположить ровную площадку или сделать поворот из забежных ступеней. Такие конструкции хорошо выглядят и могут использоваться даже в помещениях с не слишком большой площадью. Г-образная лестница не только сама по себе занимает не слишком много места, но и дает возможность продуктивно использовать пространство под ступенями на первом этаже. Здесь можно оборудовать зону для хранения вещей или поставить любую другую мебель.

П-образные лестницы занимают заметно больше места, поэтому их можно устанавливать только в достаточно просторных помещениях. Такая конструкция предполагает размещение пролетов под углом в 180 градусов друг к другу. Чаще всего марши соединяются простой площадкой, варианты с поворотными забежными ступенями встречаются реже. К преимуществам таких лестниц можно отнести респектабельный внешний вид, поэтому их часто можно увидеть в коттеджах большой площади, оформленных в классическом стиле.

Маршевые лестницы отличаются друг от друга не только количеством и расположением маршей, но и другими конструктивными особенностями. Так, выделяют закрытые и открытые варианты. В первых используются подступенники, а во вторых между ступенями оставляется просвет. Закрытые лестницы выглядят более основательно и надежно, однако в конструкции подступенники играют скорее декоративную роль.

Также выделяются маршевые лестницы на тетивах и на косоурах. В последних ступени крепятся на пилообразную балку (косоур), а затем сверху монтируются подступенники. Этот вариант нередко используется в полностью деревянных лестницах. Второй тип предполагает использование тетив – наклонных несущих балок, которые расположены по всех длине маршей и закрывают их с торца. Ступени в таких конструкциях устанавливаются в пазы с внутренней стороны тетивы. Оба типа маршевых лестниц – на тетивах и на косоурах – отлично выглядят и отличаются удобством в использовании. Чтобы подобрать вариант конструкции, который оптимально подойдет для конкретного дома, можно воспользоваться помощью специалистов.