Как выбрать однолямочный городской рюкзак для образа в стиле casual

За 50 лет существования у стиля casual появилось порядка 7–9 направлений, но базой для доброй половины из них традиционно остаются джинсовые вещи. Которые идеально сочетаются с городским рюкзаком как классического формата, так и подобно https://1000i1sumka.ru/catalog/ryukzaki/ryukzaki-odnolyamochnye в однолямочном исполнении. Востребованность однолямочных модификаций растет: в городском пространстве они оказались заметно удобнее двухлямочных предшественников.

Миссия и устройство однолямочного слинга

Визуально рюкзак-слинг ассоциируется с сумкой-бананкой, немного масштабированной и развернутой на 180 градусов. По размеру рюкзаки-слинги превосходят мужские карманы и немного обходят бананки, но не дотягивают до параметров классического рюкзака.

Плюсы однолямочных рюкзаков:

Компактность. При этом в отделениях легко разместить всё необходимое.

Поливариантность использования. Лямку можно перекидывать через одно плечо либо наискосок через грудную клетку. Кому как нравится.

Удобство использования. Если на бегу или на ходу надо что-то достать, быстро развернуть слинг на грудь не проблема.

Безопасность. В транспорте или в толпе рюкзак перемещается вперед.

Ненавязчивый дизайн конструкции без чопорного снобизма или ярко выраженной специфики.

Трендовость. Аксессуар становится всё популярнее.

Иначе говоря, комфортный в носке рюкзак-слинг чрезвычайно удачно вписался в среднеразмерную нишу. Так как у женщин в этой нише предложений хватает, в первую очередь по достоинству рюкзак оценили мужчины. Причем в разной стилистике.

Адаптации рюкзаков-слингов под разновидности casual

Casual появился в 70-х годах XX века в Великобритании. Футбольные фанаты поддерживали горячо любимые команды, одеваясь в джинсы, кроссовки и футболки-поло. О дешевизне вещей речь не шла: только отменное качество и фирменные товары. Так появился новый стиль простоты и удобства, немного позднее родился термин «спортивная элегантность».

Sport & Street Casual

Сегодня базовый, многослойный и прогулочно-спортивный casual-стиль не обязательно подразумевает приобретение дорогих люксовых вещей. Это сдержанные бомберы и толстовки, жилеты и шорты, футболки и кеды, джинсы и олимпийки. Однолямочный текстильный рюкзак идеально подходит под многослойный аутфит спортивного casual-стиля.

Smart & Business Casual

Для casual-образа в деловом стиле максимально органичны мужская сумка-клатч и рюкзак-слинг из натуральной кожи. Презентабельные аксессуары премиум-класса подчеркивают принадлежность к комфортному casual и элегантную роскошь владельца или владелицы одновременно.

Casual chic

Аналогичным образом можно использовать кожаные однолямочные слинги при создании образов casual chic, повседневного шика.

Основатель casual chic, модельер из Италии Nino Cerruti советует комбинировать элементы, которые на первый взгляд не соотвествуют друг другу. Из роскошных тканей выкраивать минималистки простые модели, а дорогие сумки, часы и украшения носить с простой одеждой. При продуманном сочетании подобный аутфит завораживает миксом легкости и роскоши.