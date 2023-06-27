Выбор экипировки для треккинга

Трекинг — это не просто поход, а достаточно длинное путешествие, предполагающее заранее составленный маршрут. Как правило, занимаются трекингом в группе, при этом ночевать в палатке не обязательно: часто дорога выстраивается с учетом возможности остановиться в кемпинге. Для новичков выбираются равнинные маршруты, более опытные путешественники покоряют вершины. Но в любом случае не стоит забывать о том, что снаряжение должно быть выбрано тщательно.

Как выбрать одежду для трекинга: основные нюансы

Основной критерий того какие купить брюки dragon tooth — это та местность, куда отправляется группа. Но поскольку невозможно предусмотреть погоду, лучше взять два базовых набора — и для холода, и для жары. Тем более, если днем жарко, это вовсе не означает, что не похолодает к вечеру.

Вот что советуют опытные походники:

выбирать не слишком тяжелую, но при этом комфортную одежду;

для каждой погоды создавать базовые слои, которые при необходимости можно комбинировать между собой, тогда нести слишком много не придется;

соблюдать выбор размера и анатомичности кроя.

Обуви для трекинга — особое внимание

Кроме комфорта передвижения, который, безусловно, важен, она имеет еще одну важную функцию — защитную. Следует выбирать специальные кроссовки или ботинки, сшитые таким образом, чтобы поддерживать стопу на неровных поверхностях. Подошва в обуви для трекинга всегда рифленая, благодаря чему снижается опасность сосказбзывания. В то же время она достаточно жесткая.

Если предполагается поход по влажной местности, стоит обратить внимание на болотники. Кроме высокой посадки, они отличаются влагонепроницаемостью. Для лагеря и в качестве запасного варианта стоит взять с собой сандалии.

Что еще необходимо приобрести для трекингового похода

Обязательной частью снаряжения является головной убор — это может быть как панама, так и бафф. Теплую шапку тоже стоит взять.

Кроме того, с собой берут перчатки (тонкую и теплую пару), солнцезащитные очки, качественное белье.

Все эти вещи складывают в рюкзак с анатомической спинкой. Объем зависит от дальности похода и от того, сколько вещей путники берут с собой. Для самого необходимого достаточно 40 литров, для длительного путешествия лучше выбрать 80 литров. Заодно туда поместится и спальник, без которого в поход отправляться точно не стоит. Выбирается он в зависимости от местности и от предполагаемой температуры, а из моделей предпочтительнее кокон.