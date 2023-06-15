Выгодное предложение от банка Тинькофф для аптек

С каждым годом все больше и больше лекарств продаются через Интернет. Для организации подобной торговли банк Тинькофф предлагает продавцам фармацевтической продукции выгодный и простой в использовании интернет-эквайринг. Вы можете подключить его, и тогда онлайн касса для аптеки поможет организовать удобные условия оплаты для любого из клиентов.

Представители банка Тинькофф помогут настроить возможность онлайн-оплаты на вашем сайте, где размещен каталог и можно найти любые медикаменты, средства ухода и предметы гигиены, которые имеются в продаже в вашей реальной и виртуальной торговой точке. При этом, имея богатый опыт в реализации подобных систем, специалисты этого финансового учреждения помогут вам организовать работу наилучшим способом. Например, вы можете положиться на них в вопросах выбора лекарств, которые можно и нельзя оплачивать онлайн – это поможет вам избежать штрафов от платежных систем, во всяком случае на начальных этапах работы. Кроме того, они подключают интернет-эквайринг и облачную кассу в соответствии с действующим законодательством, так что никаких проблем с проверяющими и контролирующими органами у вас не будет.

Какие возможности открываются перед вами?

Вы сможете увидеть те деньги, которые перечисляют вам ваши заказчики, уже на следующий день. Еще одна возможность, которая положительно влияет на скорость и удобство работы, — это оформление возвратов (причем как частичных, так и полных) без использования наличных чеков. Все это можно будет проводить в личном кабинете, пройдя соответствующую регистрацию.

На вашем сайте будет возможность использовать самые востребованные и популярные способы оплаты. Это не только оплата картами или автоплатеж – сегодня имеется возможность использовать для этих целей Tinkoff Pay или Yandex Pay, которые набирают популярность с каждым днем. В личном кабинете имеется возможность реализовать различные варианты возможной оплаты – например, ваши клиенты могут организовать заморозку денег на карте до того момента, пока не будут доставлены лекарства. Особенно это актуально, если они в первый раз работают с вашей аптекой, и хотят быть уверены в прозрачности и честности организации процесса. Кроме того, имеется возможность настроить автоплатежи и внедрить рассрочку – конечно, она будет использоваться не так часто, но на оплату самых дорогостоящих лекарств она будет распространяться.

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