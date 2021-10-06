Как приятно отдохнуть в бутике отеле «Gruner Lviv Boutique Hotel»

В том случае если необходимо срочно отправляться во Львов, причем для того, чтобы не просто отдохнуть, но и чтобы провести переговоры, а может и сделать предложение своей второй половинке, то стоит обязательно задуматься о таком вопросе как аренда гостиницы во Львове. Для этого есть предложения остановиться в отеле «Gruner Lviv Boutique Hotel», которые имеет комфортабельные номера https://grunerhotel.com/ru/nomera/ и располагается в комфортном месте города. Для того чтобы забронировать комфортабельный номер, достаточно воспользоваться одним из удобных способов – заявка через сайт или же электронная почта.

Номера, которые предлагаются отелем «Gruner Lviv Boutique Hotel»

Для того чтобы у клиента был выбор, номерной фонд включает в себя несколько категорий комнат:

«Стандартный» вариант номерного фонда Номера класса «Улучшенный» Номера класса «Полулюкс»

Все номера, к какой бы категории они не относились отличаются повышенным комфортом, присутствие кухни и наличием определенной бытовой техники. При этом стоит понимать, что все что необходимо для приготовления ароматного завтрака или же обычного кофе, есть в бутике отеле.

Номера класса Стандарт

Номера представляют собой апартаменты размером 19-26 квадратных метров. В таких номерах присутствуют гладильная доска, укомплектованная ванная комната, телевизор, кухня с необходимым оборудованием, а также сейф с возможностью хранения ценных вещей. Кроме места для организации комфортного ночного отдыха, имеется и рабочая зона, оборудованная столом и стулом.

Номера улучшенной категорией

Бутик отель укомплектован и номерами, которые относятся к классу улучшенный. Такие номера имеют большую площадь 26-29 квадратных метров. Этот номер идеально подойдет для тех, кто приехал отдыхать вдвоем или же постояльцам с детьми. Здесь идеальный текстиль, красивый дизайн, а также оригинальное оформление стен. В номере также присутствует кухня, ванная комната. Главным отличием номеров класса стандарт является особенность в виде панорамных окон. Они выходят во внутренний дворик, позволяя тем самым наслаждаться красотой и спокойствием.

Номера класса Полулюкс

Для того, чтобы проживать в комфортабельном номере, лучше заказать Полулюкс, который имеет площадь 33-42 квадратных метра. Здесь можно разместиться не только бизнесменам и молодоженам, но и семейным парам, которые приехали отдыхать вместе с детьми. В номерах есть кухня, ванна с душем, есть шикарный вид из окна.