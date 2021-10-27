Как выбрать мебель для медицинского кабинета?

В секторе здравоохранения очень важно не только эффективно лечить людей, а и установить с ними доверие. Это фундаментальное правило: пациент должен доверять человеку, который будет его лечить. И именно на уровне доверия раскрывается основная функция мебели в кабинете врача. Производитель металлоконструкций Brash предлагает прочную, удобную и функциональную медицинскую мебель.

Обустройте палаты и кабинет врача с комфортом. Так, чтобы выразить доверие и авторитет, а также позаботиться о пациентах. Здесь могут понадобиться кровати, штативы, тумбы – хорошо зарекомендовали себя изделия Brash . Также для медицинского кабинета часто нужна такая мебель как стол, кресло и книжный шкаф. Она должна отражать личность и навыки профессионала.

Что нужно знать, прежде чем меблировать кабинет врача?

Кабинет должен быть спроектирован таким образом, чтобы разделить его на две отдельные зоны. В идеале это должны быть:

1. Первая зона – рецепция, примыкающая к залу ожидания.

2. Вторая зона – настоящий кабинет врача, где он навещает пациентов или выполняет небольшие операции.

Как обставить кабинет врача?

Это основная комната, поэтому очень важно обставить ее аккуратно. Уделите внимание выбору дизайна и стиля разных элементов интерьера.

Стол медицинского кабинета

Письменный стол – самый важный предмет мебели в профессиональном или амбулаторном офисе. Именно его обычно замечает посетитель, войдя в кабинет. В качестве стола для кабинета врача рекомендуется конструкция с просторной столешницей (длиной не менее 1,60 м). Таким образом, будет возможность поставить компьютер и все необходимое, например, для составления рецептов.

Просторный рабочий стол позволит врачу с комфортом выполнять небольшие проверки пациента, например, измерять артериальное давление. Также подумайте о стиле мебели. Вы – молодой специалист, который любит стильные элементы дизайна? Это может быть мебель в стиле лофт или хайтек. Вам больше по душе винтажная мебель или предпочитаете классические столы?

Как только определитесь с дизайном, покупка мебели станет проще. Если вы все еще не решили, какую мебель медицинскую заказать, специалисты Brash могут проконсультировать вас и предложить изделия из своего ассортимента.

Стул для рабочего стола врача

В зависимости от типа стола, который вы собираетесь купить, можно комбинировать определенную модель учебных кресел или офисных стульев. Прежде всего, лучше выбрать кресло с однородной набивкой, желательно с подголовником и поясничной опорой. Кто лучше врача знает о преимуществах эргономичного кресла? Они наклонены вперед и оборудованы так, чтобы выравнивать позвоночник и снизить давление до минимума. У мебели может быть тканевая обивка или покрытие из кожи.

Медицинские тумбы, шкафы

Чтобы лучше организовать все документы, идеально подходят оборудованные стенки, тумбы, шкафы для хранения и ящики. Это позволяет оптимизировать пространство.

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