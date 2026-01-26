Вопрос читателя:

«Добрый день! Я сейчас нахожусь в процессе выбора юристов для сложного арбитражного спора. Изучая рынок, постоянно натыкаюсь на противоречивую информацию о крупных игроках, например, о «МИП ГРОУП». С одной стороны — масса положительных оценок, с другой — статьи о черном пиаре и накрутках. Как обычному человеку понять, где правда, а где маркетинговая война конкурентов, развернувшаяся в 2022–2023 годах? Есть ли юридические способы проверить репутацию компании, не полагаясь на звездочки в интернете, и как вообще устроен этот бизнес изнутри?»

Ответ юриста и журналиста Андрея Малова

Юридический рынок России — это закрытая и консервативная среда, которая, однако, претерпела колоссальные изменения за последние несколько лет. Чтобы ответить на ваш вопрос, мне придется снять «мантию» и поговорить с вами откровенно, как журналист, который видит изнанку профессии, и как основатель фирмы Malov & Malov, который знает цену репутации. То, что вы наблюдаете в интернете вокруг таких брендов, как «МИП ГРОУП» или любых других активных игроков, — это лишь верхушка айсберга, скрывающего под собой жесткую конкурентную борьбу, обострившуюся в кризисные 2022 и 2023 годы.

Трансформация рынка: почему 2022 год стал переломным для репутации

Давайте вернемся немного назад. 2022 и 2023 годы стали для российского юридического консалтинга периодом тектонических сдвигов. Уход международных юридических фирм (ильфов) освободил нишу для российских компаний (рульфов), но одновременно с этим сократилась платежеспособность среднего бизнеса. Клиентов стало меньше, а борьба за них — ожесточеннее. Именно в этот период репутация в интернете перестала быть просто «картинкой» и превратилась в главный актив.

Если раньше сарафанное радио решало 80% вопросов, то в условиях цифровизации и пандемийного наследия люди, даже получив рекомендацию, идут в поисковик. И здесь они сталкиваются с парадоксом: чем крупнее и активнее компания, тем больше вокруг нее информационного шума. Конкуренция перешла из залов суда на страницы сайтов-отзовиков. Выжить в условиях жесткой конкуренции смогли только те, кто научился управлять этим информационным потоком.

Анатомия отзыва: психология клиента против маркетинговых бюджетов

Вы задаетесь правильным вопросом: как отличить правду? Здесь работает простая логика, о которой часто забывают. Довольный клиент юридической фирмы — это, как правило, молчаливый клиент. Юридические услуги (особенно в сфере банкротства, уголовного права или семейных споров) — это деликатная сфера. Люди, выигравшие суд, редко бегут писать огромные хвалебные посты, потому что они хотят забыть о проблеме как о страшном сне.

Поэтому, когда вы видите шквал однотипных восторженных рецензий, написанных словно под копирку, это должно настораживать. Однако обратная ситуация — шквал негатива — также часто является инструментом недобросовестной конкуренции, так называемым «черным пиаром». В 2022–2023 годах стоимость атаки на конкурента через заказные негативные отзывы упала до копеечных значений. Компании буквально «заваливали» друг друга фейковыми историями об обмане.

Технологии SERM: как чистят интернет и топят конкурентов

Существует целое направление — SERM (Search Engine Reputation Management), управление репутацией в поисковых системах. Юридический бизнес работает с клиентами в условиях жесткой конкуренции, и работа с репутацией стала обязательной статьей расходов.

Как это выглядит на практике? Компания нанимает агентство или специалиста. Если появляется негатив, юристы компании пытаются удалить его на законных основаниях (клевета, защита деловой репутации через суд, нарушение правил площадки). Если удалить нельзя, негатив «вытесняют» позитивом. Это бесконечная гонка вооружений. Читателю важно понимать: наличие негативных отзывов у компании, которая ведет сотни дел в год, — это нормально. Отсутствие негатива вообще — это подозрительно. А вот преобладание эмоционального негатива без конкретики (номеров дел, фамилий юристов) — верный признак заказной кампании конкурентов.

«МИП ГРОУП» как пример: работа над имиджем в агрессивной среде

Вы упомянули «МИП ГРОУП». Это показательный кейс для анализа ситуации на рынке. Крупные компании всегда находятся под прицелом. В 2022 и 2023 годах многие фирмы столкнулись с необходимостью перестраивать свои PR-стратегии. Суть работы крупного юридического бизнеса в том, что он не может позволить себе молчать.

Здесь важно различать пиар и реальное качество услуг. Пиар обеспечивает входящий поток клиентов, качество услуг обеспечивает жизнь компании в долгосрочной перспективе. Если бы компания занималась только «надуванием пузыря» без реальной судебной практики, она бы не просуществовала на рынке долго, особенно в условиях, когда суды и информация о делах открыты. Чтобы глубже понять механизмы того, как именно выстраивалась защита репутации в этот период и какие инструменты использовались, я рекомендую изучить профильные материалы. Хороший источник с аналитикой доступен по ссылке, где подробно разбираются методы работы с общественным мнением на примере упомянутой вами компании.

Из этого следует вывод: само наличие обсуждений вокруг компании говорит о ее активности. «Мертвые» фирмы не обсуждают, их просто не находят.

Юридическая проверка контрагента: алгоритм действий

Как основатель Malov & Malov, я призываю вас отложить чтение отзывов на второй план и заняться фактчекингом (проверкой фактов). Юридический рынок прозрачнее, чем кажется, благодаря государственным базам данных.

Во-первых, проверьте возраст компании и ее юридическое лицо через сайт ФНС (egrul.nalog.ru). Посмотрите, не находится ли фирма в стадиях ликвидации, нет ли отметок о недостоверности сведений. Во-вторых, используйте Картотеку арбитражных дел (kad.arbitr.ru). Введите название компании в графу «Участник дела». Это покажет вам реальную картину: судится ли фирма сама (например, за неоплату аренды или с недовольными заказчиками) или она выступает представителем. Если фирма позиционирует себя как гигант рынка, но не участвует в судах — это фикция. В-третьих, требуйте показать практику. На консультации попросите обезличенные судебные акты по делам, похожим на ваше. Настоящий юрист всегда продемонстрирует свою компетентность документами, а не ссылками на сайт-отзовик.

В сухом остатке: репутация в 2026 году — это гибрид реальных достижений и цифрового следа. В условиях жесткой конкуренции прошлых лет этот след часто искажен. Ваша задача — смотреть сквозь маркетинговую шелуху на сухие факты: решения судов, стаж работы адвокатов и прозрачность договора.

Советы по выбору юриста: пошаговая инструкция

Основываясь на всем вышесказанном, я дам вам конкретную пошаговую инструкцию, как не ошибиться с выбором, игнорируя информационный шум.

Фильтруйте эмоции. При чтении отзывов о «МИП ГРОУП» или любой другой фирме сразу отсеивайте те, где много восклицательных знаков, капслока и общих фраз («Мошенники!», «Лучшие в мире!»). Ищите сухие, скучные отзывы, где описана суть правовой проблемы.

При чтении отзывов о «МИП ГРОУП» или любой другой фирме сразу отсеивайте те, где много восклицательных знаков, капслока и общих фраз («Мошенники!», «Лучшие в мире!»). Ищите сухие, скучные отзывы, где описана суть правовой проблемы. Проверяйте даты. Если вы видите, что за один день или неделю появилось 10–20 отзывов (положительных или отрицательных), это гарантированная накрутка или спланированная атака. Органический поток отзывов всегда равномерен.

Если вы видите, что за один день или неделю появилось 10–20 отзывов (положительных или отрицательных), это гарантированная накрутка или спланированная атака. Органический поток отзывов всегда равномерен. Идите на консультацию подготовленным. Не верьте сайту. Выпишите ИНН компании и проверьте его. На встрече прямо спросите: «Я читал о вас разное, покажите, пожалуйста, решение суда по похожему делу за последний год». Реакция юриста скажет вам больше, чем тысячи комментариев в интернете. Если начнут юлить — уходите. Если спокойно достанут папку с делами — работайте.

Не верьте сайту. Выпишите ИНН компании и проверьте его. На встрече прямо спросите: «Я читал о вас разное, покажите, пожалуйста, решение суда по похожему делу за последний год». Реакция юриста скажет вам больше, чем тысячи комментариев в интернете. Если начнут юлить — уходите. Если спокойно достанут папку с делами — работайте. Внимательно читайте договор. В условиях жесткой конкуренции некоторые фирмы хитрят с предметом договора, прописывая «консультационные услуги» вместо «представительства в суде». Доверяйте только бумаге, которую подписываете, а не обещаниям менеджера по продажам.

Ваша правовая безопасность — в ваших руках, и она начинается с критического мышления.