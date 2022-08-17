Смена юридического адреса общества с ограниченной ответственностью: что нужно учитывать

Если организация решила изменить адрес, о новом местонахождении своего офиса нужно обязательно уведомить регистрирующий орган, то есть инспекцию ФНС. Во-первых, такая обязанность прямо предусмотрена законом. Во-вторых, это в интересах самого общества:

важная корреспонденция, в том числе от контрагентов и контролирующих органов, не потеряется по прежнему месту регистрации,

в случае внезапного интереса налоговой инспекции не придётся отвечать за недостоверность данных ЕГРЮЛ.

Что такое юридический адрес ООО

Закон разграничивает понятия места нахождения юридического лица и адреса его регистрации.

Под местом нахождения понимается населенный пункт или муниципалитет, где организация зарегистрирована. Адрес – место, где находится ее постоянно действующий исполнительный орган, чаще всего это генеральный директор. Здесь речь идёт о конкретном адресе, с указанием улицы, номера дома, офиса и т.д.

Юридические адреса для регистрации ООО могут быть разными. Организация может быть зарегистрирована:

в нежилом помещении, принадлежащем кому-то из учредителей или участников,

в арендованном нежилом помещении,

по домашнему адресу учредителя или руководителя,

по адресу бизнес-инкубатора в случае участия в соответствующих программах господдержки предпринимательства.

Также пользуется популярностью аренда юридических адресов.

Изменение юридического адреса: порядок действий

В случае переезда ООО может изменяться только юридический адрес, а может и место нахождения. Порядок действий в этих случаях будет отличаться.

Если меняется только адрес

При смене адреса без переезда в другой населенный пункт обязательно нужно внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. При этом организация не должна вносить изменения в устав, даже если там указан полный адрес. Исключение – случай, когда такая обязанность прямо прописана в учредительных документах общества. Тогда действовать надо в том же порядке, что и при изменении места нахождения.

Для обновления сведений в реестре в уполномоченный орган необходимо направить заявление по форме N Р 13014. В нём указывается, что представленные сведения достоверны, а изменения соответствуют законодательству РФ. Срок обращения с заявлением — 7 дней после принятия соответствующего решения уполномоченным органом ООО.

Нормативные акты не содержат требования о предоставлении вместе с заявлением каких-либо документов, но лучше приложить к нему документы, подтверждающие основания пользования новым помещением. Это поможет устранить сомнения в достоверности адреса.

Даже если переезд происходит внутри населённого пункта, смена адреса может повлечь переход в другую налоговую инспекцию, если их несколько на этой территории. В таком случае налоговый орган, в который подано заявление, рассматривает его и вносит в ЕГРЮЛ запись о смене адреса. Затем организацию снимают с учета в прежней инспекции и ставят на учёт в новой. Датой постановки на учет в новой инспекции будет дата внесения записи в реестр юридических лиц.

Если меняется место нахождения

В этой ситуации процедура будет более долгой.

Сначала в орган госрегистрации надо сообщить о решении уполномоченного органа общества изменить его место нахождения. Для этого в трехдневный срок подается заявление по форме N Р13014 с приложением соответствующего решения.

После его рассмотрения налоговая инспекция выдаст документ установленной формы о внесении сведений в реестр. Эта процедура занимает до 5 календарных дней.

В следующие 20 дней с даты, указанной в уведомлении, никаких действий предпринимать не надо, а затем можно продолжить процедуру. Для этого надо подать в налоговый орган, обслуживающий новый адрес, пакет документов:

заявление по форме N Р13014;

решение об изменении устава ООО;

изменения в устав или текст устава в новой редакции в одном экземпляре;

квитанцию об уплате госпошлины.

При направлении документов в электронном виде пошлину платить не придётся.

Документы, обосновывающие право пользования офисом по новому адресу, по закону предоставлять не требуется. Но лучше это сделать, чтобы развеять возможные сомнения налогового органа в достоверности юридического адреса.

Если не будет причин для отказа или приостановления регистрации, то в течение 5 рабочих дней инспекция зарегистрирует измененный устав и вносит в реестр запись о новом адресе организации. Дата внесения записи будет датой и перехода в другую налоговую инспекцию.

Закон предусматривает возможность изменить место нахождения в упрощённом порядке. Это возможно, если организация перерегистрируется на домашний адрес директора или участника общества, у которого 50% голосов и больше. В этом случае документы можно сразу подавать в новую инспекцию в семидневный срок после принятия решения об изменении места нахождения организации, ждать 20 дней не придётся.

Как можно подать документы

Есть несколько вариантов направления документов в орган госрегистрации:

лично;

через представителя (понадобится нотариально удостоверенная доверенность);

почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения (подпись заявителя должна быть подтверждена нотариально);

в электронном виде с помощью специального сервиса «Подготовка документов для государственной регистрации».

При использовании последнего способа документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя либо нотариуса. Получить ЭЦП можно в специализированных центрах.

При любом способе подачи документов инспекция выдаст расписку в их получении.

При изменении юридического адреса ООО подача документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ – обязательная процедура. За невыполнение обязанности по уведомлению налогового органа или подачу недостоверных сведений должностные лица организации подлежат привлечению к ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа, а при повторном совершении или направлении заведомо ложных сведений – дисквалификация.