Стерилизация собак с выездом

Домашние животные, которых не предполагается случать для продолжения породы, страдают от своего полового инстинкта. Конечно, им можно давать препараты, которые его подавляют, но лучше всего решить проблему с минимальными последствиями для здоровья питомца — само собой, имеется в виду стерилизация.

Когда речь идет о собаках, сразу встает вопрос транспортировки — как везти домашнего любимца в ветклинику. Но делать это вовсе не обязательно, поскольку для такой процедуры как стерилизация собаки цена ветеринара можно вызвать и на дом.

Стерилизация на дому — преимущества услуги

У нее действительно масса плюсов, с какой стороны ни посмотри:

не приходится решать проблемы с перевозкой, что особенно актуально, если собака крупная;

животное испытывает меньше стресса — домашние питомцы не любят посещать ветеринарную клинику и для них это всегда проблема;

существенная экономия времени — занятому владельцу не придется выделять на это несколько часов.

Высококвалифицированный ветеринар pushistaya-pomosch.com приезжает на дом со всеми необходимыми инструментами и лекарствами, проводит операцию и выдает владельцам собаки рекомендации на реабилитационный период.

В стоимость услуги входит выезд, анестезия и собственно операция, при этом по итогу она обходится более чем доступно.

Что нужно знать о стерилизации собаки в домашних условиях

Операцию проводит высококвалифицированный ветеринар с большим опытом, так что о здоровье питомца и каких-то возможных осложнениях переживать не приходится. Тем более, что после операции его не нужно никуда везти — он уже дома. Остается только выполнять предписания и ждать, пока заживут швы.

Для проведения процедуры используется современное оборудование и высококачественные ветеринарные препараты, поэтому “собачий доктор” смело дает все гарантии для своего четвероного пациента.

Естественно, у ветеринара есть не только диплом, но также все необходимые лицензии и сертификаты, так что владельцы собаки могут быть полностью уверены в его профессионализме. Самые высокие стандарты безопасности — это один из важнейших принципов работы.

Конечно, владелец собаки беспокоится за своего любимца, ведь стерилизация — это все-таки оперативное вмешательство, хоть и распространенное. Но если доверить проведение операции опытному ветеринару и заказать услугу с выездом, то можно ни о чем не переживать. Четвероногие пациенты максимально защищены от возможных осложнений.