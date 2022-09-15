Авиатор игра Пин Ап: специфика игрового процесса и преимущества симулятора

Авиатор игра Пин Ап является известным симулятором полета самолета, который пользуется не меньшим спросом, чем классические карточные игры. Можно запускать его на официальном сайте, на актуальном зеркале и удобном мобильном приложении, чтобы получить доступ к любимому азартному развлечению в любом месте и в любое время.

Лицензионное казино Казахстана Пин Ап: как играть в Авиатор

Правила игры в Авиатор Pin Up casino очень просты и интуитивно понятны:

сделайте ставку на виртуальные или реальные деньги и нажмите кнопочку «Пуск»;

сконцентрируйтесь на том, как самолет набирает высоту, а вместе с этим растет коэффициент будущего выигрыша;

нажмите кнопку «Обналичить» до того момента, когда летательный аппарат начнет снижать высоту и скроется с игрового поля.

Чем более продолжительным будет полет «пилота» симулятора, тем более триумфальной будет победа гемблера. Если вы остановите игру в нужный момент, то ваша ставка будет умножена на коэффициент выигрыша, который был зафиксирован в данном раунде — это сумма вашего выигрыша. К примеру, если вы сделали ставку на определенную сумму и решили вывести ее в тот момент, когда на мониторе отображался коэффициент 2.00, то ваша начальная ставка удваивается. Можно обналичить ее либо продолжить играть на эту сумму дальше, чтобы приумножить ее в будущих раундах.

Несмотря на видимую простоту симулятора, иногда для победы требуется проявить терпение, а особенно продуманные пользователи даже занимаются разработкой собственных стратегий победы.

Преимущества игры Авиатор в онлайн казино Пин Ап

Важным преимуществом игры Авиатор Пин Ап является нестандартный геймплей. Интрига держится в течение всего полета летательного аппарата, который может остановиться на коэффициенте 1.00, так и на коэффициенте 1.000. Гемблеры имеют высокие шансы на победу, поэтому Aviator по праву считается одной из наиболее прибыльных и окупаемых игровых автоматов Pin Up казино.

Еще одним важным плюсом симулятора является специальный чат с другими игроками. Это многопользовательская игра, в которой можно пообщаться. Тут опытный гемблер может подсказать новичкам победные стратегии. В данной игре нет соперничества между пользователями, как в других азартных играх. Каждый юзер может сделать свои ставки и вывести деньги независимо от других игроков.

Слот Aviator можно настроить самостоятельно, отрегулировав музыку, звук, включив или выключив анимацию, настроив Provably Fair, бонусные беты, лимиты игры и прочее.

Провайдер ведет сбор статистики, с которой можно ознакомиться каждому. Для этого требуется посмотреть на окошко, размещенное в верхней части дисплея, где указаны победные коэффициенты за последние 15 раундов.

Как пополнить счет для игры в Авиатор Пинап онлайн казино на деньги

Чтобы играть в Авиатор с реальными ставками, нужно пройти Пин Ап регистрацию и авторизацию, согласиться с правилами платформы и пополнить депозит:

VISA;

MasterCard;

Maestro;

Webmoney;

Skrill;

Kassa 24;

Monetix;

Piastrix;

Биткоином и т.д.

Минимальная сумма пополнения счета составляет 600 тенге.