BetWinner – букмекерская контора и казино на одной площадке

Букмекерская контора betwinner работает с 2018 года. BetWinner предлагает своим клиентам сделать ставку на множество различных спортивных событий. В 2019 году у гостей сайта также появилась возможность сыграть в азартные игры. Кроме браузерской версии BetWinner, есть возможность установить мобильное приложение. Приложение доступно как для смартфонов под управлением операционной системы Андроид, так и для «яблочных» гаджетов.

Что предлагает BetWinner своим клиентам?

Сайт букмекерской площадки BetWinner оформлен в приятных зелено-желтых оттенках. На главной странице ресурса размещены кнопки, с помощью которых пользователи могут получить быстрый доступ к наиболее популярным спортивным событиям. Также доступны ставки и на киберспорт.

Сразу же после регистрации профиля игрок получает приветственный бонус от BetWinner. Пополнение баланса происходит практически мгновенно.

Главные преимущества BetWinner

Широкая линия ставок на спортивные события.

Оперативная обработка заявок на вывод средств.

Русскоязычная служба поддержки.

Купоны на бесплатные ставки для новых клиентов.

Бонусная программа и кешбэк.

Казино BetWinner

Казино BetWinner предлагает своим клиентам более трех тысяч разнообразных азартных развлечений. Для удобства пользователей весь ассортимент игр распределен по категориям. Любая представленная на сайте игра имеет два режима работы. Новичкам лучше начать с бесплатного демонстрационного режима. Платный вариант игры доступен только совершеннолетним игрокам, и лишь после регистрации профиля. BetWinner предлагает:

Классические и тематические игровые автоматы с бонусными раундами и специальными символами.

Возможность сыграть против реального оппонента. Для этого следует перейти в Live раздел.

Настольные игры.

Карточные игры.

Рулетка.

Для поиска игры можно воспользоваться специальными фильтрами, которые помогут найти азартное развлечение по жанру, дате выпуска, разработчику, и т.д.

Зеркало BetWinner

Сайт букмекерской конторы BetWinner доступен в режиме 24/7. Но, если ресурс по той или иной причине ресурс заблокирован. К примеру, при выезде за границу, то решить проблему можно с помощью сайта зеркала.

Верификация

Каждый клиент BetWinner, который хочет играть на деньги, должен пройти верификацию. Для этого необходимо загрузить на сайт фотокопию подтверждающую личность документа. В среднем срок проверки документа занимает до 4 суток.