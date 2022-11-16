Что надо знать про банкролл в покере?

Многие профессиональные игроки в покер, когда их спрашивают об основных покерных навыках, ставят на первую позицию управление банкроллом. Это модель управления денежными средствами в азартных играх, при которой игрок со временем переходит на более дорогие ставки и вовремя переходит на более низкие ставки. Управление банкроллом помогает не сидеть слишком долго на привычных лимитах и стараться заработать больше в долгосрочной перспективе. И это избавляет вас от риска быстрого «слива» капитала в процессе даунстрика (то есть серии неудачных исходов).

Что собой представляет банкролл?

В самом простом объяснении: банкролл – это деньги, выделенные на азартные игры. Для профессионального покериста это аналог капитала в бизнес-деятельности. Для любителя это денежная сумма, которую он может потратить на азартные игры в качестве развлечения. Необходимо понимать, что банкролл нельзя смешивать с другими финансами. В него не должны входить деньги на другие нужды, такие, как аренда дома или покупка новой машины. Только тогда возможно управление банкроллом. Если вы будете постоянно вносить и снимать средства со своего счета в покер-руме, системность исчезнет.

Кто может отказаться от управления банкроллом?

Банкролл-менеджмент в основном важен только для профессионалов, потому что его задача состоит в том, чтобы структурировать движение по лимитам, ограничивая и нивелируя эффекты дисперсии. Фанат покера, который не планирует зарабатывать на игре, может начать с разовых платежей. Если кто-то может и готов платить N-ное количество денег за приятный досуг и это не сказывается негативно на его финансовом положении, то нет проблем.

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