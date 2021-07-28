Виды и область применения сварной сетки

Благодаря стремительному развитию технологий современное строительство вышло на новый уровень. Купить сетку сварную однако все же потребуется, ведь несмотря на развитие технологий, без сварной сетки сегодня не обходится ни одна строительная площадка.

Особенности поставки

Существуют следующие варианты продажи сварной сетки:

В рулонах. Сетке, поставляемой в рулонах, свойственна высокая гибкость, которая и позволяет скручивать материал в рулоны. Проволока, из которой изготавливается сетка, обладает небольшим диаметром и, как следствие, более низкими механическими характеристиками. В картах. Материал имеет прямоугольную форму. В отличие от первого варианта, проволока обладает достояно высокой жесткостью, которая и не даёт свернуть ее в рулоны.

Приобрести сварную сетку можно как в обычном строительном магазине, так и на сайте компании в онлайн-режиме. В процессе выбора интернет-магазина рекомендуется заранее ознакомиться с его отзывами и проконсультироваться с его сотрудниками. Эти действия существенно облегчат поиск качественного товара.

Сфера применения

Рулонная сетка активно используется при возведении заборов. Речь идёт о сетке-рабице, которая отличается низкой стоимостью, а также простым и быстрым монтажом. Кроме этого, материал соответствует всем требованиям и нормам строительства.

Например, на дачном участке запрещено возводить высокий забор из кирпича или профнастила. Все из-за тени, которую будет откидывать такой забор на соседние участки. Использование сетки-рабицы станет отличным и полностью законным решением при возведении забора на даче.

Сетка, поставляемая в карах, активно используется в строительстве ограждений. Однако использование такого материала требует определённой подготовки, которая заключается в установке специальных направляющих. Кроме этого, сетка в карах часто используется при проведении следующих работ: