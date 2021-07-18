Что нужно учитывать при выборе букета цветов?

Есть множество поводов подарить своей возлюбленной даме милый букет цветовот компании http://fdl-online.com/. Чаще всего цветы дарят, когда поздравляют с днем рождения, с рождением ребенка, на свадьбу и так далее. При этом цветы дарят не только девушкам, но и мужчинам и даже детям. И в каждом отдельном случае цветочная композиция имеет свое послание, которое соответствует определенному событию.

Как правильно выбрать букет цветов?

Самое главное, чтобы цветы были свежие и красивые. Что касается красоты, то здесь у каждого человека свои предпочтения и желания. Но есть определенные правила, которые необходимо учитывать, прежде чем сделать покупку.

Основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

1. Цветовая гамма

Красный цвет символизирует романтическую любовь и жаркую страсть, розовый — расскажет о настоящих чувствах и чистой любви, а белый букет даст понять возлюбленной всю искренность чувств мужчины и его преклонение перед ней.

2. Аромат

Поднять настроение своей даме можно с помощью пряных запахов цветов. Более нежный аромат настроит ее на романтический лад. Главное, чтобы у женщины не было аллергической реакции на это цветочное благоухание.

3. Креативность

Выразить свою индивидуальность желает каждый мужчина. Сделать это можно с помощью цветов. Например, можно собрать букет из тех цветов, которые больше всего любит дама. Немаловажную роль играет декор, стильная упаковка, подвеска, открытка и много других приятных мелочей. Каждая такая мелочь способна подчеркнуть особенность характера женщины.

Букет цветов на именины

Букет красных роз — это классика. Его можно подарить мужчине на любое торжество. Дамам лучше всего подойдет букет из хризантем, пионов, тюльпанов. А для ребенка яркий фантазийный букет с конфетами — это самый идеальный вариант.

Цветы на свадьбу

Для этого светлого дня уместно преподнести букет нежных оттенков (розовый, кремовый, белый). Розы, лилии и пионы можно назвать свадебными цветами, здесь главное — правильно оформить цветочную композицию и выдержать стиль.

Букет на выписку из родильного дома

В этом случае нужна композиция более объемная. Милый букет из классических цветов — это самое лучшее решение. Не стоит дарить экзотические растения, так как они могут вызвать аллергическую реакцию как у мамы, так и у ребенка.

Не нужно искать причины, чтобы подарить своему любимому человеку цветы. Получать подарки без повода вдвойне приятно.