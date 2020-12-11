Де купити піч булерьян в Києві?

Ціни на булерьян в Україні і в Києві приблизно однакові. Але ось що стосується вибору — тут є де розгулятися. Купити булерьян в Києві буде надійніше, оскільки у Вас більше можливостей ближче познайомитися з товаром.

Існує безліч моделей. Наприклад, можна взяти булер’ян зі склом, а можна з перфорацією. Перфорація підійте для володарів домашніх улюбленців, або ж для родин з маленькими дітьми.

Як вибирати кращий?

Ціни на булерьян варіюються від пари тисяч до десятків. Чому так відбувається і звідки це береться? На це впливає купа факторів від виробника до моделі. Технічно вони практично однакові.

В чому справа?

Виробник Чим довше виробник на ринку і чим відоміший — тим частіше у нього беруть продукцію. Відповідно, навіть за поганий товар він може запросити цілий статок. Хоча тут грає роль і сама вартість виготовлення. Матеріали Різні виробники використовують різні матеріали для виготовлення однієї і тієї ж продукції. В даному випадку ви платите за більш якісний метал товщиною 4 мм, а не 3. За якісну італійську фарбу, а не за ту, щоб облезет у Вас при першому загорянні печі. Платіть за ті якості, які прославили обігрівач булерьян. На різну продукцію однаково висока ціна Ця ситуація відбувається через ціни на транспортування. Німецький булерьян купити в Києві буде коштувати цілий стан, тому що перш ніж потрапити на прилавок, він пролетів пристойну кількість кілометрів, на його перевезення потрібен бензин (гроші). Купити булерьян виробництва Київ такий же за якістю можна мало не в 2 рази дешевше. Обсяг і модель Залежно від того, який обсяг приміщення Вам необхідно прогріти, буде змінюватися і розмір печі. Більше піч, значить більше матеріалу, значить більше ціна. У випадку з моделями, тут ціна зростає в залежності від того, потрібен Вам захисний кожух чи ні, чи хочете Ви скло у дверцятах чи ні.

Перевага брати в Києві

У Києві Ви зможете під’їхати на виробництво таких торгових марок, як «Vesuvi» і «Canada» і особисто оглянути продукцію. Там Вас проінструктують по використанню печі, а також розкажуть про нюанси установки.

Не брати булерьян на продаж у приватних осіб, велика ймовірність купити погану техніку.

На найпростіший булерьян в місті Київ ціна от 4500 грн до 8000 грн. На Булерьян в Україні ціни можуть бути вище через транспортування. Пропонуємо купувати булери українського виробництва, оскільки в них використовується аналогічна технологія. Різниця в якості, звичайно, залежить від заводу-виробника. Але в Україні досить гідних моделей.