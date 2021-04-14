Главные причины делать ставки на баскетбол

Сегодня баскетбол, наряду с футболом, особенно популярен для ставок среди пользователей. Букмекеры поддерживают такой интерес и предлагают широкий выбор событий. Это связано с рядом преимуществ баскетбола перед остальными спортивными дисциплинами.

В сегодняшней статье разберем главные преимущества ставок на баскетбольные матчи.

Стремительный темп игр

В отличие от продолжительных матчей по футболу или хоккею, которые часто длятся свыше двух часов, партия по баскетболу проходит гораздо быстрее по времени. Баскетбольный поединок состоит из четырёх частей по 10-15 минут, между которыми проводятся перерывы, продолжительностью 20-25 минут в сумме — получается около полутора часов. Это позволяет людям, предпочитающим ставки в режиме реального времени (live), по окончании игровой четверти получать расчёт по собственной и поставить уже новую ставку на следующую четверть матча. Таким образом, за один матч можно сделать несколько ставок и получить хорошую прибыль. На сайте БК BetBoom https://betboom.ru/ присутствуют трансляции некоторых баскетбольных матчей.

Варианты ставок на баскетбол

Во многих спортивных дисциплинах присутствует такой вариант развития событий, как ничейный результат. В баскетболе вероятность завершения игры ничьей небольшая. Букмекеры упростили задачу пользователям и сделали возможность совершать пари на два исхода: победу первой команды и победу второй. Это препятствует риску возникновения ничьи.

Таким образом увеличивается общий шанс прохода ставки. Удобно это, когда сильная команда встречается со слабым оппонентом. Тогда фаворит часто не торопится разгромить противника и ведёт игру спокойно и расслабленно, что приводит к равному счёту в конце матча, если в последние минуты игры лидер не проведёт решающую атаку.

Погодные условия не влияют на результат матча

Так как баскетбол традиционно проводится в закрытых залах и площадках, погода не влияет на исход игры. Сложно представить причину, по которой переносится баскетбольный матч, ведь на арене создаются необходимые условия для честной и справедливой игры.

Когда игроки не мучаются от жары или холода и их не слепит яркое солнце, тогда раскрываются сильные стороны каждой команды. По этой причине в баскетболе редки случаи победы аутсайдера в партии.

Большой выбор соревнований

Благодаря популярности как у мужчин, так и у женщин, баскетбол имеет огромную базу букмекерских линий. Поэтому практически у каждого чемпионата есть собственный женский дивизион, на играх которого также можно совершать пари. Так как зрители часто не обращают внимания на пол, женский баскетбол считается особенно удобным для ставок, ведь по статистике фавориты в нём совершают гораздо меньше ошибок, нежели в мужском.

Так как в баскетболе важную роль играет разделение по возрасту, проходит множество партий с игроками до 16-ти, 18-ти и 20-ти лет. Такая градация расширяет выбор матчей для пользователей, но при этом стоит учитывать особенность рисков в молодёжном баскетболе.

Широкая линия ставок на игроков

Во многих спортивных дисциплинах есть возможность поставить на действия и результат конкретного баскетболиста. Как правило, эта линия достаточно узкая, так как деятельность спортсменов ограничена. К примеру, в футболе и хоккее можно поставить на гол или передачу, в других видах спорта — на заработанные очки. В баскетболе же есть множество вариантов событий: броски, очки, забитые мячи, количество заблокированных ударов, передачи и перехваты.

Таким образом, появляется возможность совершить ставку на любого игрока в команде. Всё так же нельзя совершать более одной ставки за игру экспрессом, но не стоит забывать об ординарных пари. Рекомендуем делать ставки на баскетбол в БК BetBoom, ведь это легальная контора с широкой линией ставок.

Игры проходят на протяжении всего года

Очередное преимущество ставок на игры по баскетболу — широкое расписание матчей. В то время как футбольные команды отыгрывают 1-2 игры в неделю, к примеру, коллективы Национальной Баскетбольной Лиги отыгрывают 3-4 матча в неделю. Также проходят дополнительные матчи в Европейской лиге, ЦСКА и Единой Лиге ВТБ.

В этой ситуации присутствует и негативная сторона: по причине такого насыщенного графика баскетболисты могут уставать, что часто приводит к снижению эффективности и поражению. Стоит учитывать этот фактор при заключении пари и помнить о том, что менее сильные, но более отдохнувшие соперники способны разгромить команду с плотным расписанием игр.

Мотивация команд

Особенность соревнований по баскетболу состоит в постоянной борьбе: командам приходится бороться сначала за место в плей-оффе, затем за долгожданную победу. Дело в том, что команды попадают в стадию навылет по результатам регулярного первенства или группового этапа, поэтому даже коллектив, занимающий первую строчку в таблице, не имеет права расслабляться. Для того, чтобы получить в соперники наиболее слабую команду, нужно располагаться в рейтинге как можно выше.

В результате отсутствуют ситуации проходных матчей, когда команде не нужно стараться и отрабатывать положение в турнирной таблице. Поэтому часто соперники используют в качестве основного состава самых сильных игроков, исключение могут составлять команды с сильными как основными, так и запасными игроками.

Стало очевидно, что игры по баскетболу имеют множество особенностей, делающих их выгодным вариантом для совершения интерактивных ставок. Основные особенности — это небольшая продолжительность матчей и разнообразие линий в зависимости от пола и возраста игроков, также игры проходят в любое время года, благодаря чему всегда можно найти интересное для себя событие.