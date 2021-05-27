Интересная разработка бренда Quickspin – игровой автомат Wild Cauldron – покорит фанатов качественного игрового контента проработкой деталей и эффектной мультяшной стилистикой. Процент отдачи у автомата с 6-тью барабанами – 96,09%. Линий для выплат в аппарате Wild Cauldron целых 4096. В качестве бонусных «плюшек» игрок в Jet Casino Казахстан может рассчитывать на множители, фриспины, а также выпадение специальных символов (Wild – «W», Scatter — бутылка с зельем).

В игровом автомате Дикий Котел есть интересная особенность, которая выделяет разработку Quickspin среди конкурирующих игровых продуктов для азартных виртуальных заведений – Locking Symbols Tumble, которая позволяет геймеру увеличивать формирующиеся выигрыши. Линии для выплат благодаря этой функции колеблются в пределах 4096 – 262144.

Бесплатный запуск видеослота Дикий Котел

Запуская автомат, игрок переносится в комнату волшебника. 6 барабанов игрового аппарата также находятся в комнате с котлом, занимая оконный проем, из которого можно рассмотреть звездное небо. Посреди комнаты – котел с бурлящей в нем жидкостью.

Слот Wild Cauldron имеет 4 ряда. Часть игрового поля остается незаполненной (это не упущение разработчиков), функция Locking Symbols Tumble дает возможность с каждым выигрышем заполняя пространство поля.

Символы в игре Wild Cauldron делятся на дешевые (6 каменных плит) и дорогие (5 необычных цветных монстров, выполненных в мультяшной прорисовке). Кроме стандартных символов есть и специальные знаки: Wild заменяет изображение, увеличивая множитель на единицу; скаттер запускает бесплатные вращения.

Бонусные выгоды запуска видеослота Wild Cauldron

Самая интересная и главная особенность автомата «Дикий Котел» — Locking Symbol Tumble, которая по факту является новой каскадной системой. Как только игроку улыбнулась удача и ему выпадает выигрышная комбинация, эти символы падают вниз сетки, чтобы на игровом поле заместиться новыми. Процесс длится до того момента, пока происходит формирование выигрышей.

Если геймеру выпало в Wild Cauldron на игровом поле от 4-х до 6-ти символов Scatter, можно рассчитывать на соответственно 8, 10 либо 12 freespins. Бонусные бесплатные вращения максимально выгодные для заработка геймера, потому как увеличиваются ряды, после проигранного вращения не происходит сбрасывание множителя выигрыша.

Видеослот Дикий Котел – качественный автомат, который позволит получить массу незабываемых эмоций. Почему бы не начать варить зелье и зарабатывать призы?