Сегодня все чаще производители компьютерной техники в результате жесткой конкуренции стремятся создавать качественные и надежные, мощные и эстетически красивые устройства, которые подходят для всех сценариев работ и развлечений.

Покупателей мировые бренды начали удивлять совершенно новыми, узнаваемыми на рынке в сегменте ПК устройствами, что отличались компактными размерами, красотой и минимализмом, а также мощностью. Выпуская компьютер моноблок, производители смогли достигнуть идеального баланса между эстетикой и функциональностью.

Особенность моноблоков для современного пользователя

Моноблок — внешне привлекательное устройство, которое в одном корпусе совмещает мощь и функциональность компьютера (системного блока) и монитор. Подобный стационарный гаджет занимает минимум свободного пространства на рабочем столе, но по функционалу не уступает габаритным ПК. В агрегат производители помещают все необходимое для работы и развлечений:

— динамики;

— микрофон;

— веб-камера.

Кроме этого в комплект поставки моноблока идут проводные или беспроводные аксессуары (в зависимости от производителя) – клавиатура и мышь (трекпад).

Выбирать надежный компьютер моноблок по приятной стоимости позволяет интернет-магазин А-Техно, где представлена богатая коллекция устройств именитых брендов с официальной гарантией. Удобный поиск по каталогу позволяет выбрать агрегат, полностью удовлетворяющий клиента по техническим характеристикам и классу, бренду.

Удобство выбора моноблока в каталоге интернет-магазина А-Техно

В интернет-магазине А-Техно наличие фильтров помогает покупателям выбрать моноблок самостоятельно по следующим характеристикам:

— типу (классу);

— процессору;

— модели видеокарты;

— производителю устройства;

— объему оперативной памяти;

— объему и типу встроенной памяти (SSD или HDD);

— стоимости;

— типу аксессуаров.

Приобретая товары на официальном сайте a-techno.com.ua, покупатель всегда может быть уверен в надежности техники и аксессуаров к ней, а также в лучшем ценовом предложении среди конкурирующих онлайн магазинов и площадок. Сотрудничество интернет-магазина А-Техно с проверенными сертифицированными фирмами и официальными сервисными центрами позволяет покупателю избежать множества неприятностей. Вся техника из каталога – оригинальная лицензированная продукция.

Покупка моноблока может стать прекрасной альтернативой стационарному ПК, потому как занимает мало места, но остается достаточно мощной современной машинкой для работы, учебы, игр и любителей мультимедийных продуктов.

Сотрудничество с интернет-магазином А-Техно – гарантия рациональной выгодной покупки, что будет доставлена покупателю по всей территории Украины в максимально сжатые сроки. В онлайн каталоге систематически можно видеть технику, которая подпадает под действия акций. Акционная стоимость на технику позволит заказчику существенно сэкономить семейный бюджет.

Интернет-магазин А-Техно: Покупка качественного монитора для работы и развлечений

Кроме богатого выбора стильных и функциональных моноблоков, интернет-магазин А-Техно предлагает покупателям обратить внимание и на другие стационарные агрегаты. Для качественного и быстрого выполнения офисных и мультимедийных задач, а также серьезной работы, развлечений в требовательных играх пользователю не обойтись при наличии ПК без такой основной составляющей компьютера, как монитор .

В каталоге можно выбрать мониторы с разной диагональю и расширением экрана, с глянцевым или матовым покрытием, различным типом подсветки, что напрямую влияет на качество отображаемой картинки, влияния на зрение пользователя. Квалифицированные консультанты из интернет-магазина А-Техно помогут подобрать качественный монитор по приемлемой стоимости, что не будет вызывать усталость и боль в глазах, позволит комфортно выполнять любые действия и радоваться отличному качеству устройства.