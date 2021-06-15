Перевод визиток

Визитка – лицо любой компании. Если вы продвигаете свой бизнес за рубежом, то вам придется делать и визитки на иностранном языке. Здесь важно обратиться к профессиональному переводчику, который понимает тонкости перевода визитной карточки. Необходимо учитывать лингвистические особенности языка и культурные нюансы иностранного государства.

Основные рекомендации

Обращаться необходимо к профессионалу и не пытаться использовать машинный перевод. Денег на перевод визитки будет потрачено немного, но результат точно будет положительным.

Во многих странах бизнес-этикет предполагает использование оборотной стороны визитки для своих пометок. Поэтому информацию лучше печатать только с одной стороны и на одном языке. Но это не правило, а лишь рекомендация.

На визитной карточке должно быть только самое важное: Ф.И.О, должность, название компании, контактные данные. Самое важное, чтобы должность была переведена корректно.

Аккуратно следует печатать адрес. Он не переводится точно, а просто транслитерируется. Но это тоже должен делать переводчик, поскольку ошибка в одной букве приведет к проблемам в поиске вашего офиса. Название компании также лучше транслитерировать, чтобы партнер смог его корректно произнести.

Отдельное внимание нужно уделить датам. Для США важно писать в таком порядке: месяц/день/год, а для исламских стран существует исламский календарь. При переводе важен и выбранный язык. При поездке в Китай понадобится упрощенный китайский, а если намечается деловая поездка в Тайвань – классический китайский.

Где заказывать перевод

Чтобы заказать для визитки перевод на английский, испанский, немецкий и любой другой язык, требуется обратиться в агентство переводов, где работают специалисты с лицензией. Преимущества обращения в такую контору:

вся работа выполняется точно в срок – вы получите свои визитки в переведенном виде когда вам это необходимо;

перевод будет без ошибок и с гарантией качества;

стоимость доступная и заранее оговаривается;

специалист сможет перевести даже особые стилистические выражения;

переводчик учтет бизнес-этикет другой страны.

Частный работник может и выполнит заказ дешевле, но может допустить слишком много ошибок и в большинстве случаев не несет ответственности за свою деятельность.

Профессионалы компании msk_perevod понимают, что визитная карточка это не просто рекламная информация, а по факту – лицо компании.

На некоторых визитных карточках компании указывают свой слоган. Он должен быть переведен корректно, чтобы при деловом общении не возникло недопонимания. Помимо перевода понадобится еще верстка визитных карточек на выбранном языке и обязательно нужно изучить деловой этикет страны, куда вы собираетесь ехать. Важно понимать, как правильно вручить и принять визитку, что при этом следует говорить, можно ли на ней что-то писать. В любом случае на визитке следует оставить свободное пространство, чтобы карточка не была перегружена лишней информацией.