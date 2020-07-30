Полимеры сегодня активно используются при производстве широкого спектра товаров. Популярность обусловлена универсальностью, простотой производственного процесса, доступностью и отличительными качествами готовой продукции. Так, используя ЭВА листы, можно производить подошву для обуви, модульные мягкие полы, автоковрики и пр. Это одни из самых востребованных товаров на рынке.

Производство из листов ЭВА.

EVA или этиленвинилацетат сегодня активно используется для изготовления различных расходных материалов и готовой продукции. Обратить внимание стоит на следующие 3 позиции:

подошва для обуви. Универсальность материала позволяет изготавливать компоненты для всех видов продукции: летняя, весенняя, зимняя и пр. Производят подошвы для шлёпок, сланцев, сабо, полуботинок, кроссовок, сапог и пр. Отличаются высокой прочностью, упругостью и отличной амортизацией. Это обеспечивает надёжную защиту для ног, удобство при ходьбе и повышенный комфорт;

мягкие полы. Сегодня многие предприятия и частные лица решают купить ЭВА листовой для укладки напольного покрытия. Материал используется как в качестве подложки, например, под ламинат, чтобы обеспечить дополнительную защиту и нивелировать неровности бетонной стяжки, так и в виде полноценного финального покрытия. В последнем случае чаще всего применяются модульные мягкие полы, которые соединяются друг с другом при помощи специальной замочной конструкции. Продукция востребована при обустройстве игровых зон, детских комнат и пр.;

автомобильные коврики. Листы ЭВА устойчивы к воздействию влаги, грязи и пыли, не боятся высоких и низких температур (от -50 до +50 градусов). Поэтому их можно эксплуатировать в любых климатических условиях. Рельефная структура внешней поверхности с небольшими углублениями позволяет собирать на коврике всю грязь и влагу, предотвращая их распространение по салону. Это позволяет поддерживать чистоту и порядок. Автомобильные коврики из EVA легко чистятся с помощью воды и моющих средств.

И это лишь малая часть возможностей. Сегодня из этиленвинилацетата также изготавливают спортивный инвентарь, туристические коврики, подставки и многое другое.

Продажа листовой ЭВА.

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