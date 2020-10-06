В настоящее время многие люди стараются пользоваться услугами домашних работников. У этого могут быть разные причины, начиная от банального недостатка времени, чтобы следить за квартирой, заканчивая физиологическими ограничениями, связанными с плохим здоровьем. Однако важно учитывать, что при поиске и отборе добросовестного сотрудника, придётся изрядно потрудиться.

К числу домашних работников обычно относят нянь, садовников, сиделок и прочий персонал, который подбирается как при помощи специализированных агентств или знакомых, так и интернета. К сожалению, ни один из этих способов не даёт полной гарантии, что будущий сотрудник не окажется дилетантом. В угоду недопущения этого с недавних пор возникла возможность проверять потенциальных сотрудников благодаря полиграфу, более известному, как детектор лжи.

Что из себя представляется детектор лжи

Это приспособление, позволяющее выяснить о тестируемом человеке куда более точные и широкие сведения с целью определить, обманывает ли он что-либо из своей биографии. Зачастую подобные услуги оказывают детективные агентства, которые в значительной мере помогают работодателю с процедурой отбора кандидатов.

С какими вопросами помогает разобраться полиграф?

С первого взгляда может сложиться впечатление, будто проверка домашнего персонала на детекторе лжи – процедура сугубо лишняя. Однако на деле она позволит убедиться, что нанимаемый или уже нанятый вами человек, как минимум, не замышляет против вас или вашей семьи нечто недоброе.

Технологии тестирования на полиграфе позволят вам:

выбрать наиболее подходящего кандидата на интересующую вас должность;

обнаружить мотивы соискателя, его персональные достоинства и недостатки;

выяснить причину, по которой работник прекратил трудиться на предыдущем месте;

узнать у опрашиваемого о том, были когда-либо ли случаи воровства чужого имущества, жестокого обращения с детьми и домашними животными, проблемы с полицией;

выяснить, есть ли у потенциального сотрудника какие-либо заболевания или психические расстройства;

узнать о наличие у будущего работника тех или иных зависимостей.

Процедура тестирования

Тест осуществляется в несколько этапов. Поначалу полиграфолог, контролирующий весь процесс, ведёт ознакомительную беседу с испытуемым, объясняя тонкости данной процедуры. После этого происходит само тестирование. Содержательная часть вопросов обговаривается заранее между полиграфологами, юристами и работодателем. Это позволяет составить опрос таким образом, чтобы можно было выяснить те моменты, которые являются наиболее туманными. Завершает процедуру итоговый разговор, где специалист уточняет у опрашиваемого, почему он именно так ответил на задаваемые вопросы. Проверка одного кандидата займет около полутора часа.