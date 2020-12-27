Путешествие в мир древней Греции вместе с игровым автоматом Maze Escape Megaways на официальном сайте Сол Казино

Слот Maze Escape Megaways предлагает совершить вояж в древнегреческую мифологию. Игровой процесс осуществляется на шести барабанах. Сумма ставки варьируется от 20 евро центов до 40 евро. Для тех игроков, которые не хотят активировать каждое отдельное вращение барабанов вручную, предусмотрен автоматический режим игры.

В этом режиме официальный сайт Сол Казино позволяет установить максимум сто вращений. Также здесь можно задать параметры, при которых эти вращения будут прекращены. Например, если выпадет выигрышная комбинация. Или баланс игрока достигнет определенной отметки. Выигрышные комбинации формируются слева направо при выпадении минимум трех одинаковых символов.

Специальные символы

Как такового, дикого символа в данном игровом автомате не предусмотрено. Но есть дикие множители Минотавры, которые можно задействовать в игровом процессе.

Еще одним специальным символом является золотая монета, которая выполняет роль знака разброса.

Особые опции игрового автомата

Стоит обратить внимание на ячейку 1х1. Во время вращений эта ячейка выделяется золотым светом. И когда эта ячейка будет задействована в выигрышной комбинации, будет активирована опция под названием Shifting Maze Avalanche. Все символы, которые сформировали выигрышную комбинацию, исчезнут с игрового поля. Остальные символы будут перемещены в центральный ряд и зафиксированы на месте. Происходит еще одно автоматическое вращение. При котором будут разблокированы дополнительные символы на шестом барабане.

Еще одна дополнительная опция носит название Free Spins feature. Для ее активации необходимо чтобы на игровом поле возникло минимум три символа разброса. После чего игрок получит минимум десять бонусных вращений. Чем больше символов разброса выпадет на барабан, тем больше фриспинов будет подарено игроку.

В процессе бонусных вращений на четырех последних барабанах могут выпадать символы блокираторы. Благодаря данным символам можно не только получить дополнительные бонусные спины, но также и увеличить базовые выигрышные коэффициенты.

Резюмируя, можно сказать, Maze Escape Megaways отличный современный игровой автомат, который может похвастаться не только великолепной графикой, атмосферной музыкой, но и рядом полезных функций, которые могут быть весьма прибыльными и увеличить шансы игрока на успех.