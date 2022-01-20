Расширение для скриншотов Chrome
- Как часто вы используете интернет? Верно было бы сказать, что каждый божий день, потому что в настоящее время глобальная сеть и различные технологии составляют неотъемлемую часть жизни каждого человека. Они необходимы для многочисленных рабочих и учебных процессов. Интернет также является важной частью процесса социализации. Это позволяет нам поддерживать связь с людьми со всего мира. Вы можете легко написать или позвонить кому угодно за считанные секунды. сделать скриншот как сделать скриншот на ноутбуке
Делитесь изображениями и видео
- Сегодня многие выбирают удаленную работу. Это удобнее, потому что вы можете выполнять свои задачи прямо из дома. Удаленная работа в некоторой степени экономит ваше время. Если вы предпочитаете работать из дома, помните, что общение с коллегами в таких условиях просто необходимо. Что делать, если у вас возникли трудности с какой-то задачей? Поделись этим с кем-нибудь. Чтобы показать кому-то то, что вы видите на своем экране, вам нужно сделать скриншот или записать видео и отправить его. Для этого вам понадобится расширение для скриншотов Chrome. См. скриншот других наших функций на сайте Dell .
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Скриншоты с Финтест Про
- Если вы выберете Fintest Pro, вам не нужно будет устанавливать множество приложений для каждой операции. Это расширение для скриншотов Chrome позволяет делать скриншоты и записывать видео со звуком или без него всего за несколько секунд. Этот процесс не может быть проще! Мы также предоставляем варианты форматов, чтобы вы могли выбрать именно то, что вам нужно. Эта услуга полезна не только для тестировщиков программного обеспечения, но и для обычных пользователей. Есть больше возможностей. Редактируйте снимки экрана и видео, чтобы выделить важную информацию с помощью фигур, смайликов или текста. Чтобы сделать снимок экрана в Windows 10
Дополнительные преимущества
- Это расширение для скриншотов Chrome многофункционально и имеет множество преимуществ. Вы можете использовать его бесплатно и без регистрации. Платите только за то, чтобы иметь возможность работать с премиальными функциями. Используйте доступные интеграции. Мы обеспечиваем конфиденциальность. Есть еще вопросы? Нажмите «Поддержка», чтобы связаться с нашими операторами. Они дадут все ответы. Пользователи читают здесь, как сделать скриншот на ноутбуке hp
Информация — 20. 01. 2022