Разоблачение теории о плоской Земле

В последнее время снова начинает набирать популярность теории о плоской Земле несмотря на то, что эта лженаука была много раз опровергнута. Имеется множество доказательств, полностью разоблачающих данную теорию, далее будут рассмотрены основные из них. Ведь стоит знать опровержение теории плоской земли https://creacenter.org/ru/news/ploskaya-zemlya-i-prochaya-erunda.

Объекты пропадают за горизонтом

Еще в прошлые века было замечено, что у приплывающих кораблей сначала становится видимым флаг, парус и мачта, а затем на горизонте возникает сам корабль. Таким образом, в поле зрения попадает верхняя часть судна, пока корпус прячется за выпуклостью моря.

Закаты и восходы

Каждый день утром происходит восход, а вечером закат Солнца. Солнечный диск возникает и пропадает частями. Как и Луна, Солнце почти всегда сохраняет свой диаметр, что было бы невозможно, если бы оно постепенно отдалялось. Это противоречит теории плоско Земли, в которой солнце движется в параллельной плоскости над Землей.

Солнце – не «прожектор»

Часть приверженцев теории плоской Земли, считают, что Солнце похоже на прожектор и освещает только определенные части поверхности, как фонарик. Однако свет имеет свойство рассеиваться, именно поэтому у неба голубой цвет. Таким образом, даже если бы мы не видим Солнце, когда оно находится над Землей (потому что оно освещает Землю, как фонарик), на огромной части планеты небо должно быть голубым.

С какого бы угла вы не смотрели на Солнце, оно всегда будет иметь форму диска, что может означать только то, что это сфера.

Наличие часовые пояса

По логике приверженцев теории плоской Земли, восход и закат должен происходить везде одновременно, в то время как ночью Солнце находится под землей. Это означает, что днем поверхность Земли должна быть везде освещенной. Однако фактом является то, что время разделено по часовым поясам в разной долготе, что полностью опровергает данную версию.

Звезды и созвездия

Находясь на Южном полушарии Землю, ночью можно наблюдать созвездие Южный Крест. Эта одна из причин, почему люди, обожающие астрономию, путешествуют из Северного полушария в Южное.

Северяне же могут рассмотреть Полярную звезду, что невозможно сделать, находясь на Южном полушарии Земли.

Различия во вращении звезд вокруг небесных полюсов

Если применить покадровую съемку звездного неба, то можно обнаружить, что звезды на Северном полушарии движутся вокруг Полярной звезды против часовой стрелки. Если тоже самое сделать в Южном полушарии, то ситуация будет противоположной – звезды будут вращаться вокруг полюса по часовой стрелке.

Если бы Земля имела плоскую форму, звезды должны были бы вращаться в одном направлении.

Плавание вокруг света

Трудно точно сказать, считал ли тогда Колумб, что земля имеет сферическую формую. Однако с уверенностью можно сказать, что все моряки и путешественники того времени знали то, что если начать плавание на восток и продолжать путешествие достаточно долго, то они вернуться обратно к точке отправления, если будет возможно обойти некоторые участки суши.

Почему же тогда Земля выглядит плоской?

На это есть очевидный ответ: все зависит от размера шара, и как близко вы будете его рассматривать. Учитывая разницу в габаритах человека и Земли, не трудно понять, почему часть видимого горизонта образует линию. Еще одним примером может быть ситуация, когда человек теряется на большой территории и начинает ходить по кругу, думая, что движется строго прямо.

Что говорит Библия о плоской Земле?

Многие люди становятся последователями данной теории из-за своей веры и собственных заблуждений о том, что в Библии говорится о плоской Земле. Они думают, что, не соглашаясь с данной теорией, отрицают слово Божье. Однако в самой Библии ничего об этом не сказано.

Часть приверженцев плоской Земли используют в качестве доказательств списки из 200 стихов Библии, которые, якобы, подтверждают их теорию. Но при подробном изучении из этих стихов можно выделить 3 группы: