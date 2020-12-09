Многие автовладельцы не знают, как правильно утилизировать машинное масло, поэтому чаще всего просто сливают его в грунт, нанося тем самым вред экологии. Возникает необходимость утилизации масла и у многие компаний, занимающихся производством смазочных материалов и другой продукции. Решить проблему можно сдавая отработанные горючие материалы специальным компаниям, которые предлагают услуги по его переработке.

Одной из таких компания является «Экоинтел», которая перерабатывает масло и другие отходы, позволяя рационально использовать ресурсы. Если нужно утилизировать машинное масло, достаточно посетить сайт «Экоинтел» https://ecointel.com.ua/ru/. Достаточно связаться с менеджерами, чтобы договориться о сотрудничестве и безопасно избавиться от отходов.

Какие материалы можно сдать?

В компании «Экоинтел» специализируются на переработке:

гидравлических жидкостей;

смазок;

синтетических и моторных масел.

Кроме того, здесь можно сдать отработанные масла для компрессора и получить за это вознаграждение. Компания принимает любые объёмы материалов и поможет организовать их вывоз.

Договориться о вывозе масла и его утилизации можно с менеджером компании. Можно оставить свою заявку на сайте или дозвониться по телефону в офис компании. В любом случае специалисты оперативно свяжутся с клиентом и решат все вопросы.

Пользуясь услугами «Экоинтел», клиент полностью решает вопрос с утилизацией токсичных отходов, потому что компания берёт на себя все хлопоты с их погрузкой и транспортировкой. Нужно просто оговорить сроки и точную дату, чтобы специалисты выехали на объект и сделали свою работу.

Зачем сдавать отработанное масло?

Переработка машинного масла и других отходов имеет сразу несколько весомых преимуществ. Помимо того, что не наносится вред экологии, утилизация позволяет существенно экономить ресурсы и даже зарабатывать.

Стоимость топлива и смазочных материалов растёт с каждым годом, потому что кризис сказывается на всех отраслях. В таких условиях естественно возникает потребность в переработке сырья. Сдавая масло, автовладелец или компания, возвращают часть потраченных средств, а компания зарабатывает на производстве вторичного сырья.

Это взаимовыгодное сотрудничество, которое приносит хорошую прибыль, поэтому стоит обратиться в компанию «Экоинтел» и узнать подробности. Теперь не нужно самостоятельно заниматься утилизацией масел, потому что работу можно доверить специалистам и получить за это прибыль.