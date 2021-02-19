Казино Вулкан Платинум знакомо практически всем поклонникам азартного драйва. Здесь созданы самые привлекательные условия для игры и получения солидных выплат. Каждый геймер имеет возможность посетить площадку клуба в круглосуточном режиме, воспользовавшись для этого любым настольным или портативным гаджетом. В портфолио виртуального клуба представлены самые лучшие и востребованные на сегодня симуляторы игр от лучших и лицензированных разработчиков. Каждый посетитель развлекательного портала сможет получить здесь незабываемые и очень яркие впечатления, прилив настоящего адреналина и много позитива.

Поскольку работа развлекательного заведения проходит в режиме онлайн, с доступом к официальному сайту ресурса иногда могут возникать проблемы. Портал онлайн-казино могут легко заблокировать или попросту ограничить посещение площадки игроками из определенных стран, что делает проведение досуга в давлении просто невозможным. К счастью, из подобной ситуации выход всегда есть и называется он Вулкан Platinum зеркало. Запасной домен ничем не отличается от основного сайта, новички в казино даже редко отличают их между собой. В целом, это и не имеет никакого значения, ведь оба портала выполняют одинаково хорошо возложенные на них функции.

Авторизация на зеркале сайта

Сразу после того как запрос пользователя будет перенаправлен на свободное зеркало, ему потребуется авторизоваться на новой для него площадке. Для этого совсем не обязательно заново проходить процедуру регистрации, ведь уже однажды геймер вносил свои личные данные в базу. Для того чтобы открыть доступ к собственному профилю, игроку достаточно воспользоваться персональным логином и паролем, указав их в соответствующих полях при входе. Сразу после этого клиенту заведения откроется его личный кабинет со всей необходимой для него информацией. Такие данные как состояние баланса, статус в программе лояльности и начисленные бонусы хранятся без изменений в клубе, даже если сайт заведения блокируется по различным причинам.

В последнее время мошенники используют зеркала популярных клубов для того, чтобы обмануть их клиентов и выдать пиратские симуляторы за качественный лицензионный контент. Они создают фишинговые сайты, которые внешне выглядят точно так же, как и площадки известных брендов. Геймер, попадая на подобный ресурс, ничего не заподозрив, совершает ставки в игровых автоматах и проигрывает до бесконечности. Получить выплаты на таких площадках просто невозможно, поскольку главная цель их владельцев — выманить из пользователя по-максимуму денежных средств. Именно поэтому не стоит использовать посторонние ссылки, размещенные на незнакомых ресурсах, которые якобы ведут на зеркало казино Вулкан Platinum. Администрация заведения в личной рассылке отправит актуальный доменный адрес всем игрокам, зарегистрированным в его базе.