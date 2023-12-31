Как быстро нарастить траст сайта: 7 эффективных способов

Повышение траста (уровня доверия) сайта — одна из первоочередных задач при продвижении. Чем выше траст ресурса, тем выше он ранжируется в выдаче поисковиков. А главный эффект высоких позиций в поиске — рост посещаемости, узнаваемости бренда и, как следствие, дохода от сайта.

К примеру, исследования показывают, что сайты из топ-3 Google по целевым запросам получают около 32% всего трафика. А 60% пользователей даже не переходят на вторую страницу поиска.

Отсюда очевидна критическая важность занятия лидирующих позиций. А ключ к ним — повышение доверия со стороны поисковой системы. Чем выше траст, тем выше шансы обогнать конкурентов в органике.

Дальше мы разберем 7 наиболее эффективных способов быстро нарастить траст сайта и получить все преимущества от этого!

Создание и публикация качественного уникального контента

Регулярная публикация полезных для аудитории материалов — один из лучших способов укрепить доверие поисковиков. При создании контента придерживайтесь следующих правил:

Пишите максимально подробно. Для этого проводите исследования, добавляйте статистику, факты, примеры. Такой контент вызывает больше доверия. Структурируйте информацию с помощью подзаголовков, списков, выделений. Это повышает юзабилити. Используйте визуальный контент. Изображения, инфографика, видео привлекают больше внимания и улучшают восприятие текста. Регулярно обновляйте устаревшую информацию. Это сигнализирует поисковикам, что сайт поддерживается и предоставляет актуальные данные. Публикуйте только уникальные материалы. Дублирование чужого контента наказывается падением позиций и траста.

Выполнение этих правил поможет укрепить экспертный имидж сайта, заработать доверие аудитории и поисковых систем. А это напрямую влияет на уровень траста.

Получение внешних ссылок с тематических площадок

Ссылки на сайт с авторитетных и тематически связанных ресурсов демонстрируют поисковым системам, что ресурс полезен и заслуживает доверия в своей теме.

Основные способы получения таких ссылок:

Публикация качественного, уникального контента с ссылкой на свой ресурс на сторонних площадках:

Гостевые посты на тематических блогах

Статьи на новостных сайтах, в отраслевых СМИ

Публикации в сообществах, форумах и т.д.

Договоренность о размещении ссылки с авторитетными сайтами в обмен на ответную ссылку.

Спонсорство, благотворительность. Ссылки с некоммерческих проектов передают часть своего «доверия».

Создание и распространение инфографики, исследований с упоминанием вашего ресурса.

Главное при получении ссылок — качество, а не количество! Несколько ссылок с авторитетных источников весомее сотен с spam-ресурсов.

Привлечение цитирований и упоминаний в СМИ

Цитаты материалов вашего сайта или упоминания бренда в статьях авторитетных СМИ сигнализируют поисковым системам о надежности источника.

Чтобы получить подобные упоминания, можно:

Публиковать эксклюзивные новости, исследования в вашей отрасли. Предлагать их СМИ для цитирования.

Давать комментарии, экспертные оценки журналистам тематических изданий. Так они узнают о вас и в дальнейшем будут упоминать как эксперта.

Публиковать острые, резонансные материалы, которые заинтересуют другие медиа и подтолкнут их на цитату.

Рассылать пресс-релизы о новостях и достижениях вашего проекта в СМИ.

Договариваться о размещении нативной рекламы, которая также будет содержать ссылки на ресурс.

Чем авторитетнее СМИ, где размещена цитата или упоминание вашего сайта — тем лучше для SEO и уровня доверия со стороны Google.

Оптимизация юзабилити сайта

Юзабилити сайта — это удобство использования, простота навигации. Этот фактор напрямую влияет на поведенческие метрики пользователей:

Время нахождения на сайте

Глубину просмотра страниц

Количество отказов

Конверсию целевых действий

А эти показатели напрямую учитывают поисковые системы при оценке доверия к сайту.

Чтобы повысить юзабилити, нужно:

Оптимизировать навигацию: сделать понятными меню и шапку сайта

Улучшить внутреннюю перелинковку между страницами

Структурировать контент с помощью заголовков, списков, выделений

Сделать удобной адаптацию сайта под мобильные устройства

Ускорить загрузку страниц

Добавить удобную систему поиска по сайту

Выполняя эти рекомендации, можно не только поднять юзабилити сайта, но и косвенно — его траст в глазах поисковиков.

Социальная активность

Активное присутствие бренда сайта в социальных сетях помогает наладить связь с целевой аудиторией и косвенно влияет на уровень доверия в глазах поисковиков.

Для этого рекомендуется:

Создать аккаунты бренда в популярных соцсетях

Регулярно публиковать качественный контент

Организовывать конкурсы, опросы, призывать к отзывам о продукции/услугах

Своевременно отвечать на комментарии и отзывы

Добавить на сайт виджеты соцсетей, поощряя подписку

Использовать социальные метрики на сайте (кнопки «Нравится», «Поделиться»)

Активная аудитория и положительные отзывы о бренде в социальных сетях сигнализируют Google о надежности и востребованности сайта. А это положительно сказывается на уровне его траста.

Получение экспертных обзоров и рекомендаций

Один из способов косвенно повысить доверие к сайту — получение положительных экспертных отзывов и рекомендаций от лидеров мнений в своей отрасли.

Для этого можно предпринять следующие шаги:

Выявить популярных блогеров, СМИ, которые занимаются обзорами товаров и услуг в вашей нише.

Организовать для них тестирование и ознакомление с вашими продуктами до официального выхода на рынок.

Распространить промо-коды и специальные условия среди лидеров мнений в нише, чтобы они опубликовали отзывы.

Регулярно поощрять создание обзоров и упоминаний о вашем сайте, предлагая бонусы, скидки, бесплатное тестирование.

Организовать экспертную оценку сайта и рекомендации от именитых специалистов в отрасли.

Это повысит узнаваемость вашего сайта среди целевой аудитории и сигнализирует Google о его экспертном статусе. А значит, косвенно повлияет на рост траста ресурса.

Мониторинг и анализ траста сайта

Чтобы отслеживать динамику изменения уровня доверия поисковых систем к вашему сайту, используйте специальные сервисы или КВОРКИ:

Moz — отображает метрику MozTrust от 1 до 10 баллов. 10 = максимальный уровень доверия.

Majestic — показатель Trust Flow от 1 до 100. Чем выше, тем лучше.

Ahrefs — URL Rating от 1 до 100%. Учитывает как внешние, так и внутренние факторы сайта.

Семантическое ядро «Яндекса» — наличие сайта в ядре говорит о доверии со стороны поисковика.

Регулярно проверяйте эти показатели. Анализируйте, какие действия по оптимизации улучшают траст, а какие — наоборот, вредят ему. Корректируйте свою SEO-стратегию под результаты.

Заключение

Итак, мы рассмотрели 7 доказавших свою эффективность способов быстрого наращивания траста сайта:

Создание качественного уникального контента

Привлечение ссылочной массы с авторитетных источников

Цитирование материалов сайта в СМИ

Повышение юзабилити

Активность в соцсетях

Получение экспертных отзывов

Мониторинг траста

Чтобы добиться максимальных результатов, важно комплексно комбинировать эти методы. Со временем они принесут свои плоды в виде улучшения показателей доверия и подъема позиций сайта в выдаче поисковиков.

Не забывайте регулярно отслеживать такие метрики траста как MozTrust, Trust Flow, URL Rating. Корректируйте свою SEO-стратегию, опираясь на их динамику. Это позволит быстрее нарастить авторитет сайта и закрепить лидирующие позиции!