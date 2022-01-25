Как повлияло падение лиры на недвижимость в Турции. Актуальные цены 2022

Несмотря на нестабильность курса турецкой лиры в 2021 году, которая пошатнула многие экономические сферы, на секторе зарубежной недвижимости это сказалось положительно, включая увеличение продаж апартаментов иностранцам. Благодаря удорожанию доллара и евро, иностранные граждане смогли приобрести более просторное жилье. И, в некоторых случаях, интересовались квартирами метражом вдвое больше, чем могли себе позволить несколькими месяцами ранее.

Спрос иностранцев на жилье в Турции растет

Согласно данным турецкого института статистики, объем сделок с иностранными инвесторами в декабре 2021 года вырос сразу на 77% относительно того же месяца 2020 года. Это был самый успешный годовой период в плане продаж квартир и домов, что неудивительно при текущей экономической ситуации в Турции, ведь зарубежная недвижимость всегда считалась надежным активом для инвестиций.

Всего за прошлый год продажи жилья иностранцам на территории Турецкой Республики выросли почти до 60 тысяч объектов или на 44%. В тройке лидеров-покупателей – снова граждане РФ, после иранцев и иракцев. Особую покупательскую способность проявили россияне в последние два месяца 2021 года, заключив около трети всех сделок в годовом исчислении. Такая активность могла быть обусловлена падением турецкой лиры по отношению к рублю. Именно в конце прошлого года курс колебался от 1:5 до 1:10.

Более того, не стоит сбрасывать со счетов и возможность получения турецкого гражданства по программе инвестирования в недвижимость Турции, цены которой начинаются от $250 000. Также, можно получить вид на жительство без минимального ценового порога.

Прогноз для иностранных инвесторов на 2022 год

Ориентируясь на итоги 2021 года, консалтинговые компании прогнозируют значительное увеличение продаж недвижимости в текущем году. Также отмечается, что с большей вероятностью иностранцы будут покупать жилье в таких курортных городах страны, как Стамбул, Анталия, Алания и т. д. Вместе с тем возрастет спрос со стороны инвесторов на объекты в новых, развивающихся районах, где ценник на жилье пока еще низкий, а земельных ресурсов – больше, благодаря чему можно приобрести просторные апартаменты по выгодной цене.

Остаются востребованными как компактные квартиры, так и пентхаусы с дуплексами в благоустроенных комплексах с инфраструктурой отельного типа. Также сохраняется спрос на виллы с собственной территорией, бассейном и садом.

Турецкие власти предполагают, что к 2023 году объем продаж жилья иностранным гражданам превысит $15 млрд в годовом исчислении, и достигнет $20 млрд к 2025 году.

Что будет с ценами на недвижимость?

Цены на квартиры в Алании, Анталии и в других курортных городах Турции продолжат расти по нескольким причинам:

Дефицит земельных ресурсов. В курортных регионах страны значительная часть жилой недвижимости распродана и застройщики возводят новые проекты в молодых районах.

Повышение себестоимости строительства и оплаты труда. Как бы не хотели девелоперы сохранить прежние цены, в новых проектах придется повышать стоимость, ведь работать себе в убыток не станет никто.

Развитие городской инфраструктуры, появление новых парков, открытие новых дорог и расширение сфер отдыха.

Агентство недвижимости Art Property ежедневно мониторит ситуацию по рынку жилья в Турции и тщательно отбирает предложения от собственников и ведущих застройщиков государства. Это позволяет обеспечить покупателей выгодными условиями покупки жилья на берегу Средиземного моря. Специалисты оказывают полное сопровождение сделки купли-продажи и всячески содействуют клиентам в приобретении курортной недвижимости.