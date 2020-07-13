Открытие своего бизнеса невозможно без четко проработанного плана. Предпринимателя всегда сопровождает множество переживаний и страхов по поводу будущего дела. Во избежание этого, необходимо ознакомиться с некоторыми советами для того, чтобы создать хороший бизнес-план. Ведь это как своего рода инструкция по ведению дел на несколько лет.

Составьте резюме

Резюме − лаконичное и максимально информативное описание вашего проекта, которое обычно стоит в самом начале плана. Написать его следует уже в конце на основе расчетов и всей имеющейся информации. Резюме составляется для инвесторов, чтобы они смогли понять: читать ли им этот бизнес-план или нет.

Придумайте креативное описание продукта

Здесь необходимо в деталях описать предлагаемые услуги и товары, охарактеризовать их потенциал и актуальность. Если на рынке есть что-то подобное вашей идее, можно привести это в пример и описать предполагаемые методы для усовершенствования.

Проведите анализ рынка

Внимательно изучите конкурентов и их предложения. Мысленно перенесите свой бизнес с бумаги в реальную жизнь и на основе этого определите, на что вы можете рассчитывать.

Определите целевую аудиторию

Четкая характеристика покупателей – один из самых важных моментов при написании плана. Ведь, только зная кому именно предлагать товары и услуги можно понять рентабельность бизнеса. Необходимо чувствовать клиентов и думать так, как они. Для того чтобы сработала именно ваша бизнес-стратегия, а не конкурентов.

Рассчитайте затраты

Просчитайте все затраты и вложения, которые будут необходимы, риски, прибыль, возможные убытки и непредвиденные убытки. Кроме того, постоянно обучайтесь финансовой грамотности и развивайте гибкость к изменениям в стране.

Продумайте методы продвижения и план затрат на них

Распланируйте как и когда вы будете расширять количество потребителей, клиентов и делать бизнес более успешным. Определите, какая будет реклама и сколько вы готовы на нее потратить, как стимулировать покупателей, делать ли скидки и подарки на день рождения потребителям.

Опишите структуру компании

Создайте план компании: список штатов, подразделений, сотрудников и укажите зарплаты. Четко опишите список обязанностей каждого члена команды и установите, кто кому должен подчиняться.

Оцените ресурсы

Здраво подумайте, какое количество собственных финансов вы можете вложить в бизнес, а сколько вам еще необходимо. Благодаря этому вы сможете понять, когда бизнес начнет окупаться, а вложенное начнет возвращаться.

Если вы не хотите учиться на своих ошибках или боитесь, что ваши расчеты будут не верными, то купить бизнес-план всегда можно у специалистов.