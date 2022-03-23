Среди травяных составов особой популярностью и востребованностью пользуются тибетские травяные чаи. Они разрабатываются по рецептам тибетских целителей. Продукция с лечебными чаями разработана по уникальным рецептам одного из основателей клиники тибетской медицины “Наран” доктором Баиром Чойжинимаевым. Основой для фитосборов служат изыскания бурятских эмчи — лам, которые обладают древними секретами восстановления здоровья.

Особенности заготовки сборов

Восточные целители серьезно относились не только к изготовлению лечебного зелья, для них важны способ, место и время сбора лекарственных растений. Правила компании “Наранфито” требует ручной сбор трав в экологически чистых и безопасных местах: по берегам озера Байкал, в Горном Алтае, Кавказе, Тибете и Индии.

Полезные свойства

В каждом целебном напитке сбалансированный травяной сбор со многими полезными компонентами, которые обладают лечебным действием на проблемные органы и системы. Тибетский чай из трав богат витаминами, минеральными элементами, антигистаминными дубильными веществами, с помощью которых можно оздоровить организм без медицинских таблеток, имеющих во многих случаях побочную реакцию. Чаи с травяным сбором тонизируют, очищают от токсинов, действуют против воспалительных процессов, отмечается в них иммуностимулирующий и восстанавливающий эффект.

Тибетские травяные чаи можно пить с профилактической целью, они помогают эффективно воздействовать на организм при лечении болезни.

Применять травяные чаи можно в любое время дня — они не приводят к привыканию, аллергии и другим побочным эффектам.

Тысячи пациентов клиники «Наран» прекрасно отзываются о натуральных травяных чаях с целебным свойством, признают, что тибетский чай на травах является источником красоты, энергии и здоровья! Чаи пакетированы, это дает возможность использовать их в любом месте, не только дома, но и в дороге. Ассортимент травяных пакетированных чаев широкий: есть средства для оздоровления мужского и женского организма, которые повышают иммунитет, поднимают способность сопротивления болезням. Многие оценили пользу тибетского чая с натуральными компонентами для очищения организма, который помогает похудению, приводит к нормализации процесса пищеварения, действует в проблемных местах, избавляет от лишнего отложения жира. После приема травяного напитка остается приятное послевкусие, активные компоненты чая снижают аппетит, подавляют чувство голода.

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