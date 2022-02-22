Как получить в Cat Casino 180 фриспинов

После регистрации на онлайн-платформе Cat Casino новые пользователи могут получить за первое пополнение счета 150 бесплатных вращений для слота. Однако спортивный сайт Bonus-Betting может поделиться секретом, как получить игроку на 30 прокруток больше. Все тайные механизмы увеличения приветственного бонуса раскроем в нашей заметке.

Как получить 180 FS в Cat Casino за первый депозит

Не все любители азартных развлечений знают, что при регистрации на тематической онлайн-платформе, можно получить увеличенный приветственный бонус. Так, например, в виртуальном казино Cat Casino за оформление первого депозита игрокам начисляется 150 бесплатных вращений для игрового автомата, однако, если вы укажете при регистрации бонусную комбинацию BBONUS, можно получить на 30 прокруток больше, то есть, в общей сложности, 180 фриспинов.

Пошаговая инструкция, как получить 180 фриспинов в Cat Casino:

Перейдите на официальный сайт виртуального казино Cat Casino. Обратите внимание, что не в каждом регионе открыт доступ к данной платформе. Поэтому, если вы вдруг столкнулись с блокировкой ресурса, просто воспользуйтесь рабочим зеркалом либо программой VPN. На главной странице онлайн-казино вверху с правой стороны найдите кнопку «Регистрация», она будет выделена фиолетовым цветом. Нажмите на нее. Перед вами откроется электронная регистрационная анкета, которую необходимо будет заполнить. Укажите адрес своей электронной почты, придумайте пароль (должен состоять от 6 латинских символов), выберите валюту, к которой будет привязан игровой аккаунт (доступно около 10 вариантов). Далее, и это самое важное, укажите Cat Casino промокод – BBONUS. Обратите внимание, что бонусная комбинация должна быть прописана заглавными буквами. Если боитесь допустить ошибку, можете скопировать промокод прямо отсюда и вставить его в графу в анкете. Укажите самостоятельно страну проживания. Будьте внимательны: если вы используете VPN, то ваше местоположение будет изменено. Поэтому здесь важно указать реальное место вашего нахождения. Ознакомьтесь с правилами пользовательского соглашения компании Cat Casino, чтобы в дальнейшем не случилось неприятных сюрпризов. Если вы со всеми пунктами согласны, то поставьте виртуальную галочку. Также отметьте галочкой, что являетесь совершеннолетним пользователем, если это действительно так. Проверьте, правильно ли вы заполнили персональные данные, после чего нажмите на кнопку «Регистрация». После авторизации в личном кабинете, перейдите в раздел «Мои бонусы», а затем откройте вкладку «Предложения». Активируются 180 фриспинов за счет пополнения баланса. Чтобы получить бонус, вам нужно внести депозит на сумму от 1.800 российских рублей (либо 20 долларов/евро).

Как только транзакция будет оформлена, на ваш бонусный счет зачислится 180 бесплатных вращений для слота Book of Doom: Choice, а также 100% денежный бонус от суммы пополнения до 27.000 российских рублей (300 долларов/евро).

Перед тем, как активировать приветственное вознаграждение от Cat Casino, рекомендуем ознакомиться с правилами его использования.