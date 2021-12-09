Возможности «Google Ads»

Повышать показатели выдачи объявлений в Google Ads помогают в том числе и операторы Google Ads. Это в свою очередь влияет и на CTR рекламы. Сегодня предлагаем рассмотреть подробнее возможности рекламы в Гугл и разобраться в критериях оценки её качества.

AdRank и критерии качества (QS)

AdRank оказывает влияние на область показа конкретного объявления. AdRank зависит от QS и ставки. В основе показателя качества релевантность конкретного объявления, Google меняет ее, используя CTR. CTR зависит от размещенной информации — а именно, от её соответствия поисковым запросам пользователей.

В действительности концепция сложная. Основной момент заключается в следующем. Чем выше э CTR, тем выше QS. В этом случае объявление будет занимать лучшее место для показа. Большинство пользователей Интернета кликают объявления на первых 2-3 позициях. Мало кто доходит до информации, расположенной в конце страницы.

Что такое релевантность ключевых слов и показатель качества

Под релевантностью понимают соответствие объявления запросу целевой аудитории. Например, пользователь открыл сайт, чтобы найти информацию о товаре или заказать услугу. Показатель качества (QS) – критерий, которому стоит уделить внимание тогда, когда выполняется запуск рекламной кампании. Чем более высокий QS, тем меньше средств придется потратить на то, чтобы привлечь клиентов. Реклама в Google Ads окупится быстро. Для достижения высокого показателя QS рекомендуется искать ключевые слова, которые соответствуют запросам пользователей.

Разновидности рекламных компаний

С помощью функционала ROMI center вы можете выбрать тот вид рекламы, который тратит меньше бюджета, но вместе с тем приводит больше лидов. Это может быть:

поисковая система;

баннеры;

видеоролики.

Поисковое объявление – информация, которая отображается в ответ на запрос пользователя в соответствующей строке. Этот тип рекламы выигрышней. Объявление демонстрируется там, где пользователи ищут полезную информацию, и его нельзя назвать навязчивым.

Адаптивные объявления поискового типа автоматически показывают несколько вариантов заголовков и описаний. В результате Google подбирает подходящий в конкретной ситуации текст — в зависимости от введенного пользователем запроса.

Применение медийной рекламы

Google имеет партнерскую сеть веб-ресурсов, предоставляющих доступ к обширной целевой аудитории. Тот, кто владеет этими сайтами, получает средства за клики по объявлениям и просмотры. Рекламодатели предоставляют информацию целевой аудитории, для привлечения внимания используют баннеры.

Видеоматериал играет главную роль в продвижении рекламы. Объявления в форме видео показывают после того, как проигрывают ролик на сайте YouTube, или фильм или телепередача прерываются. Если правильно подобрать ключевые слова и создать профессиональный рекламный ролик, то удастся заинтересовать целевую аудиторию!

Местоположение пользователей

В продвижении рекламы важно географическое положение людей, которым вы предлагает свой продукт через рекламу. Когда настраивается рекламная кампания, то выбирают соответствующую область, в которой объявление будет показываться чаще. Если бизнес ведут в режиме офлайн, логичнее будет демонстрировать объявления исключительно тем, кто воспользуется предлагаемыми услугами.

Правильно подобрать ключевые слова – добиться успеха в таргетированной рекламе. В группах объявлений необходимо использовать минимум 1 и максимум 5 ключевых слов. Важно, чтобы описание соответствовало целям пользователей.

Широкое соответствие КС устанавливается по умолчанию. Применяемый для таргетинга ключ может быть в любой фразе, порядок также не важен.

Есть также модифицированное широкое соответствие. Слова можно обозначать «+». Тогда рекламу будут видеть пользователи, которые использовали ключевое слово при поиске. Фразовое соответствие слов обозначает, что пользователь может менять слова или добавлять дополнительные в конце введенного запроса. Соответствие не будет воспринимать иные результаты, помимо заданной ключевой фразы в точном виде без корректировок.

Тем, кто только начинает использовать рекламу, рекомендуется использовать ручные настройки и запускать кампании, у которых небольшой бюджет. Важно анализировать, какие фразы работают лучше, применять широкое соответствие с фразами.