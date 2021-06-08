Конверсия как критерий эффективности маркетинга

Очень часто клиенты, решившие попробовать профессиональное SEO-продвижение веб-ресурса сталкиваются с таким понятием, как конверсия, который используют в качестве фактора, свидетельствующего об эффективности маркетинга. Поэтому важно разобраться, что это такое и от чего зависит рост или уменьшение этого значения. У понятия «конверсия» есть разные определения, но в данном случае нам интересен только вариант с точки зрения маркетинга. В случае с Интернет-ресурсом данный показатель является отношением количества переходов на долю произведенных целевых действий. Если более простыми словами: какое количество людей в результате перехода на сайт совершили покупку товара или заказ услуги. Для владельца бизнеса это являются ключевым аспектом эффективности заказанного продвижения.

Факторы, влияющие на конверсию

Очевидно, что перед тем, как заказать сео продвижение, клиенту хочется знать, насколько эффективным будет такое финансовое вложение. Если маркетинговое агентство предлагает повышение конверсии в качестве результата продвижения, услуга стоит затраченных ресурсов. Что влияет на этот показатель:

уникальность предложения – чем меньше конкурентов в сфере, тем естественно больше конверсия;

очевидность предложения – если это интернет-магазин, то кнопка «купить» должны быть ярко выраженной;

дизайн – причем оптимизированный не только для сайта, но также для мобильных приложений;

навигация – пользователю должно быть удобно совершать поиск по ресурсу, а также переходы по категориям;

контент – один из главных показателей, наполнение должно быть полезным, интересным, соответствующим тематике;

факторы повышения доверия – размещение на сайте сертификатов, доступной документации, адресов.

Однако предложенный вариант по оптимизации ресурса – это только часть грамотной стратегии по повышению показателя конверсии хотя бы потому, что предложить пользователям что-то действительно уникальное в современных реалиях сложно, конкуренты будут всегда.

Как повысить показатель?

Один из ярких примеров способов повышения показателя продаж в результате переходов – это рассылки. Конечно, они могут раздражать потенциальных пользователей, поэтому важно все делать корректно: начиная от формирования самого предложения, заканчивая частотой и навязчивостью отправки. Чтобы продумать стратегию повышения продаж, также важно провести аналитику: изучить целевую аудиторию, выявить поведенческие факторы и что на них влияет. Каждое новое предложение обязательно нужно подвергать тестированию по нескольким параметрам. Шаблонность не всегда равна эффективность, для некоторых предложений лучше создавать что-то уникальное.